تشکیل شناسنامه نظارتی برای ۱۲۰ نانوایی اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری دوست ظهر شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اسدآباد با انتقاد از بازرسی‌های مقطعی اظهار کرد: نظارت صحیح به معنای رصد مستمر ورود و خروج آرد و بازرسی در ساعات مختلف شبانه‌روز است و نانوایی که ساعت ۷ صبح بازرسی می‌شود باید در ساعت‌های ۱۲ ظهر و غروب نیز مجدد مورد پایش قرار گیرد تا میزان دقیق موجودی و مصرف واقعی آن مشخص شود.

وی با اشاره به لزوم شفافیت آماری خطاب به مسئول مربوطه بیان کرد: باید جدولی جامع طراحی شود که در آن وضعیت ۱۲۰ نانوایی شهرستان به تفکیک ۱۲ ماه سال شامل آمار تخلفات، احکام پلمب، ابطال سهمیه و گزارش‌های نظارتی نهادهای بهداشت، اتحادیه و صمت ثبت شود تا اعمال قانون دقیق صورت گیرد و هیچ‌گونه اظهار بی‌اطلاعی در این حوزه پذیرفته نخواهد بود.

فرماندار اسدآباد شایعات مطرح‌شده پیرامون کاهش سهمیه آرد شهرستان را رد کرد و افزود: اگرچه به تازگی برای ۲ واحد نانوایی مجوز جدید صادر شده اما این واحدها هنوز وارد چرخه پخت‌وپز و دریافت سهمیه نشده‌اند و ادعای کاهش آرد نادرست است و با کنترل دقیق مبادی ورود و خروج، شفافیت کامل برقرار خواهد شد.

نظری دوست با تاکید بر ضرورت حفظ آمادگی در شرایط حساس و بحرانی تصریح کرد: واحدهای خبازی باید در آمادگی کامل باشند و در شرایط خاص تصمیم گرفته شود ۳۰ واحد نانوایی تا ساعت ۲۲ فعال باشند و هیچ‌گونه غافلگیری در خدمات‌رسانی به مردم پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه مدارا با واحدهای متخلف به زیان جمعیت ۱۰۰ هزار نفری اسدآباد تمام می‌شود، گفت: اولویت نخست دفاع از حقوق و منافع مردم است و دستگاه‌های متولی باید بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی کنند.

فرماندار اسدآباد همچنین به معاون عمرانی فرمانداری ماموریت داد تا گزارش‌های روزانه بازرسی از نانوایی‌ها را با دقت پیگیری کند و تاکید بر حضور فعال ابراهیمی نماینده اداره غله در شهرستان، یادآور شد: مسئولیت اصلی توزیع آرد بر عهده اتحادیه است اما دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، اصناف و نهادهای نظارتی موظف هستند اتحادیه را پشتیبانی کنند تا وظایف به شکل مطلوب پیش برود.

نظری دوست با تاکید بر اینکه حرف زیاد و عمل کم به هیچ عنوان پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: گزارش ماهانه میزان تخلفات و اقدامات تنبیهی باید مرتب به فرمانداری اعلام شود و نظارت‌های میدانی تا زمان جلب رضایت کامل شهروندان با جدیت ادامه یابد.