به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی روز شنبه در نشست مشترک با اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل که با حضور استاندار و به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه مشگین‌شهر پیش‌بینی شده است.

فرماندار مشگین‌شهر با اشاره به آمادگی اعضای هیئت اجرایی و عوامل برگزاری انتخابات افزود: عوامل اجرایی با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده آمادگی کامل دارند تا فرآیند رأی‌گیری و برگزاری انتخابات را به صورت تمام‌الکترونیکی اجرا کنند.

وی با بیان اینکه مانور انتخابات الکترونیکی در شهرستان مشگین‌شهر با موفقیت برگزار شده است، گفت: برگزاری این مانور با هدف ارزیابی زیرساخت‌ها، تجهیزات و میزان آمادگی عوامل اجرایی انجام شد و نقاط مختلف فرآیند مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان مشگین‌شهر ادامه داد: در مجموع ۲۴۳ شعبه اخذ رأی برای انتخابات شوراهای اسلامی در این شهرستان پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۷۴ شعبه در حوزه شهری و ۱۶۹ شعبه در حوزه روستایی مستقر خواهد شد.

بخشی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت برگزاری انتخابات سالم و باشکوه، تمهیدات لازم با در نظر گرفتن چهار مؤلفه امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت اتخاذ شده و تلاش می‌شود فرآیند انتخابات با دقت و رعایت کامل ضوابط برگزار شود.

وی تصریح کرد: آمادگی نیروهای اجرایی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و برگزاری مانورهای انتخاباتی از جمله اقداماتی است که برای برگزاری مطلوب انتخابات در حوزه انتخابیه مشگین‌شهر انجام شده است.

فرماندار مشگین‌شهر در پایان بر ضرورت همکاری و هماهنگی تمامی عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران انتخابات تأکید کرد و گفت: هدف مجموعه برگزارکننده، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور پرشور مردم و صیانت از آرای شهروندان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.