به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی در حاشیه بازدید از نهر خاتون مشگین‌شهر اظهار کرد: پروژه آبرسانی از نهرخاتون به مشگین‌شهر پس از سال‌ها انتظار برای تأمین اعتبار، با تخصیص منابع مالی وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی افزود: این پروژه در پی تخصیص اعتبار در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به استان اردبیل و با پیگیری‌های استاندار، نماینده مردم شهرستان در مجلس و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان وارد فاز اجرایی شده است.

فرماندار مشگین‌شهر ادامه داد: پروژه شامل اصلاح بند آبگیر و احداث خط انتقال آب به تصفیه‌خانه به طول ۸.۷ کیلومتر است و با اجرای آن، ضمن تأمین حقابه کشاورزان از خیاوچایی، ظرفیت جدیدی برای تأمین آب شرب مردم از نهرخاتون ایجاد خواهد شد.

بخشی با اشاره به منابع مالی این طرح گفت: اعتبار اولیه پروژه از محل بودجه سال جاری ۱۳۰ میلیارد تومان است و علاوه بر آن، ۱۰۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن ملی برای اجرای آن اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: همچنین هفته گذشته در همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ با بانک ملی منعقد شد.

فرماندار مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: با تأمین مجموع این اعتبارات، زمینه لازم برای اجرای کامل پروژه آبرسانی نهرخاتون به مشگین‌شهر فراهم شده و امیدواریم با تکمیل آن، بخشی از مشکلات حوزه آب شرب و کشاورزی منطقه برطرف شود.