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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

آزادی گروگان زیر ۱۸ سال از چنگال آدم‌ ربایان در جیرفت

آزادی گروگان زیر ۱۸ سال از چنگال آدم‌ ربایان در جیرفت

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب جیرفت از آزادی یک گروگان زیر ۱۸ سال از چنگال آدم ربایان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صابر، صبح شنبه به خبرنگاران گفت: یک نوجوان که در جریان یک فقره آدم‌ربایی در تیرماه امسال ربوده شده بود، پس از سه ماه با تلاش مجموعه قضائی و انتظامی و میانجی‌گری ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

وی با اشاره به روند آزادی این گروگان افزود: این اقدام با همکاری دادستانی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب، رئیس حوزه قضائی جازموریان، مجموعه فرماندهی انتظامی و همچنین معتمدان و متنفذان محلی محقق شد.

وی با تأکید بر تداوم پیگیری‌های قضائی برای شناسایی عوامل این آدم‌ ربایی ادامه داد: تلاش دستگاه قضائی برای شناسایی کامل متهمان و برخورد قانونی با عوامل این پرونده با قاطعیت ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب جیرفت همچنین با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به مراقبت از فرزندان خود، خواستار افزایش هوشیاری والدین و قرار دادن ایمنی و مراقبت از فرزندان در اولویت شد.

کد مطلب 6980014

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