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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

صدور دستور دستگیری عوامل خاطی کنسرت اخیر در شیراز

صدور دستور دستگیری عوامل خاطی کنسرت اخیر در شیراز

شیراز-رئیس کل دادگستری فارس از صدور دستور دستگیری عوامل خاطی کنسرت اخیر شیراز و تشکیل پرونده قضایی برای برخی مسئولان ذی‌ربط در حوزه نظارت بر برنامه‌های فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رجایی‌نسب صبح شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره برخی رویدادهای فرهنگی و هنری شیراز، از احضار تعدادی از مسئولان ذی‌ربط و تشکیل پرونده برای آنان خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی نظارت بر برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه به اخذ تعهدات ساده محدود نخواهد بود و نظارت بر این برنامه‌ها باید پیش از برگزاری و پس از اجرای آن‌ها با جدیت دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از صدور دستور دستگیری عوامل خاطی کنسرت اخیر شیراز خبر داد و بر تداوم نظارت‌های میدانی دادستانی بر فعالیت واحدهای صنفی تأکید کرد.

رجایی‌نسب با اشاره به ضرورت پیگیری تخلفات احتمالی، بر لزوم توجه دستگاه‌های مسئول به وظایف نظارتی خود و پیشگیری از تکرار موارد مشابه تأکید کرد.

کد مطلب 6980018

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