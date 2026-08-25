فروش بلیت جعلی کنسرت؛ ترفند جدید کلاهبرداران سایبری در فارس

سرهنگ عبدالرضا ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت گزارش‌های متعدد درباره کلاهبرداری با ترفند فروش بلیت جعلی کنسرت در استان فارس گفت: مجرمان سایبری با طراحی سایت‌های جعلی و مشابه با درگاه‌های معتبر فروش بلیت و همچنین انتشار تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، کاربران را برای خرید بلیت به این صفحات هدایت می‌کنند.

وی افزود: در این شیوه، قربانی علاوه بر پرداخت وجه برای بلیت جعلی، ممکن است اطلاعات کارت بانکی خود را نیز در اختیار کلاهبرداران قرار دهد و از این طریق حساب وی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

خرید بلیت فقط از مراجع رسمی

رئیس پلیس فتا فارس با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان گفت: افراد باید بلیت کنسرت را تنها از طریق وب‌سایت‌های رسمی و مراجع معتبر معرفی‌شده از سوی برگزارکنندگان خریداری کنند و به تبلیغات منتشرشده در صفحات ناشناس و شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند.

سرهنگ ظهرابی ادامه داد: شهروندان پیش از ورود اطلاعات بانکی، باید آدرس دقیق وب‌سایت را بررسی کنند، چراکه کلاهبرداران معمولاً دامنه‌هایی مشابه سایت‌های اصلی طراحی می‌کنند و با تغییر جزئی در حروف یا نشانی اینترنتی، کاربران را فریب می‌دهند.

وی تأکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان برای خرید بلیت، وجه را به شماره کارت‌های شخصی که در پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌شود، واریز نکنند و پرداخت خود را تنها از طریق درگاه‌های معتبر انجام دهند.

اطمینان از امنیت درگاه پرداخت

رئیس پلیس فتا فارس خاطرنشان کرد: پیش از انجام پرداخت اینترنتی باید از معتبر بودن درگاه و نشانی اینترنتی آن اطمینان حاصل شود و شهروندان نسبت به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی در صفحات مشکوک حساسیت داشته باشند.

سرهنگ ظهرابی در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.