نوذری پیگیر مطالبات کارگران و بازنشستگان قزوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذریدر دیدار با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسائل و مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان استان را بررسی کرد و بر ضرورت پیگیری مطالبات این اقشار تأکید کرد.

در این دیدار، سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، روح‌الله عباسپور، نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس، و جمعی از اعضای کانون بازنشستگان قزوین نیز حضور داشتند و دغدغه‌ها و مطالبات کارگران و بازنشستگان استان را مطرح کردند.

نوذری در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق جامعه کارگری و بازنشستگان اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات کارگران، حمایت از معیشت بازنشستگان و پیگیری مطالبات قانونی این اقشار از اولویت‌های مهم استان است.

وی بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای یافتن راهکارهای عملی رفع مشکلات تأکید کرد و بهبود شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان را نیازمند پیگیری مستمر مطالبات آنان دانست.

