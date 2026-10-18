سالمندان هم به دندانپزشک نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهناز ولی‌زاده افزود: سالم بودن دهان و دندان در بسیاری از جنبه‌های مهم زندگی سالمندان نظیر روابط اجتماعی، نحوه صحبت کردن، ظاهر و توانایی غذا خوردن آنها نقش دارد.

وی تاکید کرد: تغییرات بیولوژیکی ناشی از افزایش سن به عنوان بیماری تلقی نمی‌شوند، اما باعث ایجاد محدودیت‌هایی در عملکرد اندام‌ها و بافت‌های بدن می‌شود.

ولی زاده، کاهش تعداد دندان‌ها و یا خراب شدن آنها را یکی از این تغییرات برشمرد و گفت: این تغییر با قدرت جویدن، نوع غذای انتخابی توسط سالمندان و در نتیجه کمبودهای غذایی و سوءتغذیه ارتباط دارد.

وی خاطرنشان کرد : برطرف شدن مشکلات دندانی علاوه بر کمک به بهبود وضعیت جسمانی به برقراری ارتباط بهتر با اطرافیان نیز کمک می‌کند.

کارشناس سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به سالمندان توصیه‌کرد؛ سالی یک بار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه کنند حتی اگر مشکلات دهان و دندان ندارند.

به گفته وی، سالمندان باید روزی یک بار با استفاده از نخ دندان سطوح بین دندانی را تمیز کرده و سپس مسواک بزنند.

ولی زاده تاکید کرد: در صورتی که سالمندان، دندانی در دهان خود ندارد نیز باید برای جلوگیری از عفونت لثه بهداشت دهان را رعایت کند و هرچه سریع‌تر برای گذاشتن دندان مصنوعی اقدام کنند.

وی یادآور شد: اگر دندان مصنوعی تمیز نشود ممکن است باعث ایجاد عفونت‌های مختلف در محیط دهان شود. دندان‌های مصنوعی نیز مانند دندان‌های طبیعی نیازمند مسواک زدن و مراقبت هستند.

ولی زاده خاطرنشان کرد: اغلب سالمندان به دلیل مصرف برخی از داروهای خاص و یا بیماری‌های زمینه‌ای، دچار خشکی دهان می‌شوند. این خشکی دهان سبب گسترش باکتری‌ها در دهان و درنتیجه ابتلا به بیماری‌های مختلف در دهان می‌شود.

به گفته وی، اگر سالمندی به خشکی دهان دچار شده، این مسئله را باید با دندانپزشک درمیان بگذارد. در این مواقع دندانپزشکان با توصیه‌های کاربردی یا تجویز داروی مناسب مشکل را برطرف می‌کنند.

ولی زاده در پایان با عنوان این مطلب که بیماری‌های دهان و دندان قابل پیشگیری هستند، تاکید کرد: هر زخمی در ناحیه دهان باید جدی گرفته شده و فرد برای پیگیری موضوع حتما باید به دندانپزشک مراجعه کند.