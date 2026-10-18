یک ایرانی در جمع مدعیان پاراتکواندو ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو در فاصله ۴۸ ساعت تا آغاز مسابقات پاراتکواندو در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ با انتشار گزارشی از رکوردشکنی اینن رقابت ها در تعداد حضور کشورها خبر داد.

بر اساس گزارش فوق؛ این رقابت ها از ۱۹ تا ۲۱ اکتبر (۲۷ تا ۲۹ مهرماه) در سالن ورزشی «میزوهوی» شهر ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.

پاراتکواندو که نخستین بار در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ به برنامه این رقابت‌ها راه یافت، در این دوره با حضور ۴۳ ورزشکار مرد و ۴۰ ورزشکار زن، در ۱۰ وزن و در کلاس K44 پیگیری می‌شود. افزایش تعداد بانوان شرکت‌کننده از ۳۲ نفر در دوره گذشته به ۴۰ نفر، از نکات قابل توجه این رقابت‌هاست.

رقابت‌ها با فرمت جدید «دو راند از سه راند» انجام خواهد شد؛ روشی که جایگزین سیستم تک‌راندی دوره گذشته شده است.

رقابت مدعیان آسیایی با حضور قهرمان ایرانی

«شون‌سوکه کودو»، نماینده ژاپن در وزن ۷۰- کیلوگرم مردان، یکی از امیدهای میزبان برای کسب مدال محسوب می‌شود. او پس از کسب مدال طلای گرندپری پاراتکواندو رم و مدال برنز رقابت‌های موجو در سال ۲۰۲۶، امیدوار است در خانه نیز به موفقیت دست یابد.

در بخش زنان نیز «سورن‌جاوا اولامبایار» از مغولستان در وزن ۵۲- کیلوگرم و «یو جی لی» از چین در وزن ۵۷- کیلوگرم، به‌عنوان قهرمانان فعلی پارالمپیک، از چهره‌های شاخص این دوره به شمار می‌روند.

در این گزارش با اشاره به یک ایرانی در جمع مدعیان آمده است: مهدی پوررهنما، دارنده چندین دوره رقابت‌های جهانی از ایران و دارنده مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی هانگژو، نیز یکی از مدعیان اصلی کسب مدال در ناگویاست.

پوررهنما ماه گذشته در رقابت‌های موجو در وزن ۸۰- کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و اکنون در پی تکرار موفقیت خود در میدان آسیایی است.

«شاد خوشناو» از عراق، دارنده مدال نقره رقابت‌های قهرمانی پاراتکواندوی آسیا در اولان‌باتور، دیگر ورزشکاری است که عملکرد او در این رقابت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برنامه سه روز رقابت

در روز نخست، فردا دوشنبه ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر)، مسابقات اوزان ۴۷- و ۵۲- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان برگزار می‌شود. روز دوم، سه شنبه ۲۸ مهرماه (۲۰ اکتبر) تکواندوکاران اوزان ۶۳- و ۷۰- کیلوگرم مردان و ۵۷- و ۶۵- کیلوگرم زنان مبارزه می کنند.

در روز پایانی، چهارشنبه ۲۹ مهرماه ، (۲۱ اکتبر)، تکلیف مدال‌آوران اوزان ۸۰- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۶۵+ کیلوگرم زنان مشخص خواهد شد.

با حضور قهرمانان پارالمپیک، مدعیان نامدار قاره و نمایندگان میزبان، ناگویا طی سه روز میزبان رقابت‌هایی خواهد بود که می‌تواند نقطه عطف دیگری در مسیر توسعه پاراتکواندو در آسیا باشد.