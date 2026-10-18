غلامرضا خراسانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و توقف یک مورد قطعه‌بندی غیرمجاز اراضی کشاورزی در منطقه کرنگ بخش کالپوش شهرستان میامی خبر داد.

وی با تأکید بر استمرار گشت‌های نظارتی یگان حفاظت امور اراضی اظهار کرد: این گشت‌ها با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و مقابله با قطعه‌بندی های غیرقانونی مستمر در مناطق مختلف استان انجام می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: در جریان بازدید واحد گشت یگان حفاظت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی از منطقه کرنگ در بخش کالپوش، یک مورد پی‌کنی و قطعه‌بندی غیرمجاز اراضی کشاورزی شناسایی شد.

خراسانیان تصریح کرد: پس از شناسایی تخلف، اخطاریه قانونی صادر و درباره پیامدهای قانونی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به متخلف اطلاع‌رسانی و با جمع‌آوری مصالح و انجام اقدامات لازم، زمین به حالت اولیه بازگردانده شد.

وی با اشاره به اجرای این اقدام در چارچوب تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، خاطرنشان کرد: پیگیری به موقع یگان حفاظت از ادامه اقدامات غیرمجاز در این اراضی جلوگیری کرد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تأکید کرد: نظارت بر اراضی کشاورزی و برخورد قانونی با تخلفات، با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ ظرفیت تولیدی زمین‌های کشاورزی استان ادامه خواهد داشت.