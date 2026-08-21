خریدوفروش غیرمجاز اراضی کشاورزی توسط مشاوران املاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز با بیان اینکه تغییر کاربریهای غیرمجاز خط قرمز یگان حفاظت امور اراضی است، اظهار داشت: متأسفانه مشاهده شده است که برخی از بنگاههای مشاور املاک با تبلیغات کاذب و بدون استعلام از مراجع قانونی، اقدام به خریدوفروش و قطعهبندی غیرمجاز اراضی کشاورزی در مناطق مستعد تغییر کاربری میکنند که این عمل، مصداق بارز قانونگریزی است.
وی در ادامه افزود: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، هرگونه تفکیک و خردکردن اراضی بدون مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱، ممنوع است. ازاینرو، یگان حفاظت استان با رصد دقیق میدانی و هوشمندانه، بنگاههای املاکی که بسترساز ترویج این تخلفات شوند را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تعامل مثبت با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، تصریح کرد: پرونده بنگاههای متخلف مستندسازی شده و در صورت تکرار تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی، نسبت به پلمب واحد صنفی و ابطال پروانه کسب آنان با همکاری اتحادیه مربوطه اقدام قاطع صورت خواهد گرفت.
سرهنگ بوستانافروز از مردم و خریداران زمین خواست تا پیش از هرگونه معامله در مناطق حاشیه شهرها و اراضی کشاورزی، حتماً از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه، استعلامهای لازم را دریافت کنند و فریب تبلیغات سودجویانه مبنی بر «قابلیت ساختوساز» در اراضی زراعی را نخورند.
وی عنوان کرد: گشتهای یگان حفاظت در تمامی شهرستانهای استان بهصورت شبانهروزی فعال هستند و سامانه ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور نیز آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و ساختوسازهای مشکوک است. حفاظت از اراضی کشاورزی، وظیفهای همگانی است و ما اجازه نخواهیم داد سودجویان امنیت غذایی مردم را فدای منافع شخصی خود کنند.
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