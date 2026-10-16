شناسایی ۱۰۷۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز عصر جمعه با تشریح عملکرد یگان حفاظت امور اراضی استان در نیمه نخست سال جاری، در گفت‌وگو با رسانه‌هااز شناسایی یک‌هزار و ۷۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات لرستان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی به‌عنوان میراثی بین‌نسلی و یکی از زیرساخت‌های تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت امور اراضی و رصد مستمر اراضی در شهرستان‌های استان، موارد متعددی از تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است.

شناسایی تغییر کاربری‌ها در قالب تفکیک، دیوارکشی و ساخت‌وساز

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با بیان اینکه یک‌هزار و ۷۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شش ماهه نخست سال جاری شناسایی شده است، گفت: این موارد شامل اقداماتی از قبیل تفکیک و قطعه‌بندی اراضی، پی‌کنی، دیوارکشی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در زمین‌های زراعی و باغات بوده است.

بوستان‌افروز با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی افزود: این اراضی بستر اصلی تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیازهای غذایی جامعه هستند و صیانت از آن‌ها، علاوه بر حفظ ظرفیت تولید، در تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب منابع ارزشمند کشاورزی اهمیت دارد.

رصد مستمر اراضی و نقش گزارش‌های مردمی

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های محوری و خودرویی یگان حفاظت امور اراضی استان تصریح کرد: این گشت‌ها به‌صورت فعال و مستمر، اراضی کشاورزی را در سطح استان پایش می‌کنند و شناسایی موارد مشکوک و برخورد قانونی با تخلفات، از جمله محورهای فعالیت این مجموعه است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان ادامه داد: بخش عمده‌ای از موارد شناسایی‌شده، پس از دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ و همچنین رصد هوشمند اراضی کشاورزی کشف شده است.

به گفته وی، پس از شناسایی تخلفات، اقدامات قانونی لازم از جمله توقف عملیات غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

هشدار به متخلفان؛ تغییر کاربری بدون مجوز پیگرد قانونی دارد

بوستان‌افروز با هشدار به افرادی که بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌کنند، اظهار کرد: هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی و تغییر شکل اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم، تخلف محسوب می‌شود و در چارچوب مقررات با آن برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بر لزوم دریافت مجوز از مرجع قانونی مربوطه تأکید کرد و افزود: یگان حفاظت امور اراضی با همکاری دستگاه قضایی و دادستانی‌های استان، برخورد با متخلفان را با جدیت دنبال می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان همچنین بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد و خواستار توجه کشاورزان، بهره‌برداران و سایر شهروندان به ضوابط قانونی پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی زراعی و باغی شد.

اجرای احکام قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز صرفاً به صدور اخطار محدود نمی‌شود، بلکه پس از طی مراحل قانونی و اخذ احکام قضایی، اقدامات لازم برای قلع‌وقمع بناها و آزادسازی اراضی تغییرکاربری‌یافته انجام می‌شود.

بوستان‌افروز هدف از اجرای این احکام را جلوگیری از تداوم تخلفات و ایجاد بازدارندگی در برابر تغییر کاربری‌های غیرمجاز عنوان کرد و بر استمرار نظارت‌ها و پیگیری قانونی پرونده‌های مربوط به این تخلفات تأکید داشت.

درخواست از مردم برای گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۳۱

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان در پایان از شهروندان، کشاورزان و بهره‌برداران خواست در حفاظت از اراضی کشاورزی با مجموعه جهاد کشاورزی و یگان حفاظت همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی زمین‌های کشاورزی یا ساخت‌وساز در باغات، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور یا با مراجعه به بخشداری‌ها و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها گزارش دهند.

به گفته بوستان‌افروز، گزارش به‌موقع شهروندان می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات و جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز کمک کند و زمینه حفاظت مؤثرتر از اراضی کشاورزی و ظرفیت تولید محصولات غذایی در استان را فراهم آورد.