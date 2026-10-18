  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

مرکز زیرزمینی لاغری و طب سنتی در کاشان پلمب شد

مرکز زیرزمینی لاغری و طب سنتی در کاشان پلمب شد

اصفهان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مسدودسازی و پلمب فوری یک مرکز زیرزمینی لاغری و طب سنتی خبر داد.

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات شناسایی و برخورد با مداخله‌گران حوزه سلامت اظهار کرد: تیم‌های نظارت بر درمان در جریان گشت‌های نامحسوس و پایش مستمر خدمات درمانی منطقه کاشان، موفق به ردگیری مرکزی شدند که بدون کمترین مجوز قانونی و صلاحیت علمی، اقدام به ارائه پکیج‌های فریبنده لاغری و درمان‌های ادعایی طب سنتی می‌کرد.

وی با تشریح فرآیند ضربتی تعطیلی این واحد زیرزمینی افزود: پس از مستندسازی دقیق تخلفات فاحش پزشکی و محرز شدن تهدید مستقیم علیه بهداشت عمومی، کارشناسان نظارت بر درمان با همراهی مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی و با اخذ دستور قاطع از مقام قضایی، در محل حاضر شده و تابلوی این مرکز متخلف را به همراه پلمب درب ورودی پایین کشیدند.

عوارض جبران‌ناپذیر با داروها و متدهای غیرعلمی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هشدار نسبت به خطرات هولناک مداخلات غیرپزشکی تصریح کرد: امروزه تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و وعده لاغری‌های معجزه‌آسا به دامی خطرناک برای متقاضیان بدل شده است؛ تجویز داروهای ترکیبی ناشناخته، مکمل‌های دست‌ساز و دست‌کاری سلامت افراد در قالب تابلوی مقدس طب سنتی توسط افراد فاقد تخصص، نه‌تنها درمان نیست بلکه تبعات جبران‌ناپذیری نظیر نارسایی‌های کبدی، کلیوی و شوک‌های قلبی به دنبال دارد.

فاضل بر ادامه موج پایش‌های سرزده و بدون اغماض تأکید کرد و گفت: حوزه سلامت با هیچ صنف دیگری قابل مقایسه نیست و خط قرمز حاکمیت، حفظ جان مردم است. نظارت بر کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات پوست، زیبایی، لاغری و طب مکمل تشدید شده و با هرگونه فعالیت زیرزمینی یا دخالت در امور پزشکی بدون ذره‌ای مسامحه برخورد و پرونده خاطیان مستقیماً به محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.

وی با اشاره به مسیر امن دریافت خدمات درمانی خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: مردم پیش از هرگونه اقدام درمانی باید پروانه معتبر طبابت و صلاحیت کادر درمان را احراز کنند و از اعتماد به مراکز فاقد پروانه اکیداً خودداری نمایند؛ همچنین سامانه شبانه‌روزی ۱۹۰ وزارت بهداشت آماده دریافت گزارش‌های مردمی پیرامون فعالیت‌های مشکوک پزشکی است تا مانع سودجویی فرصت‌طلبان شویم.

کد مطلب 6981405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها