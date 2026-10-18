مرکز زیرزمینی لاغری و طب سنتی در کاشان پلمب شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات شناسایی و برخورد با مداخله‌گران حوزه سلامت اظهار کرد: تیم‌های نظارت بر درمان در جریان گشت‌های نامحسوس و پایش مستمر خدمات درمانی منطقه کاشان، موفق به ردگیری مرکزی شدند که بدون کمترین مجوز قانونی و صلاحیت علمی، اقدام به ارائه پکیج‌های فریبنده لاغری و درمان‌های ادعایی طب سنتی می‌کرد.

وی با تشریح فرآیند ضربتی تعطیلی این واحد زیرزمینی افزود: پس از مستندسازی دقیق تخلفات فاحش پزشکی و محرز شدن تهدید مستقیم علیه بهداشت عمومی، کارشناسان نظارت بر درمان با همراهی مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی و با اخذ دستور قاطع از مقام قضایی، در محل حاضر شده و تابلوی این مرکز متخلف را به همراه پلمب درب ورودی پایین کشیدند.

عوارض جبران‌ناپذیر با داروها و متدهای غیرعلمی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هشدار نسبت به خطرات هولناک مداخلات غیرپزشکی تصریح کرد: امروزه تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و وعده لاغری‌های معجزه‌آسا به دامی خطرناک برای متقاضیان بدل شده است؛ تجویز داروهای ترکیبی ناشناخته، مکمل‌های دست‌ساز و دست‌کاری سلامت افراد در قالب تابلوی مقدس طب سنتی توسط افراد فاقد تخصص، نه‌تنها درمان نیست بلکه تبعات جبران‌ناپذیری نظیر نارسایی‌های کبدی، کلیوی و شوک‌های قلبی به دنبال دارد.

فاضل بر ادامه موج پایش‌های سرزده و بدون اغماض تأکید کرد و گفت: حوزه سلامت با هیچ صنف دیگری قابل مقایسه نیست و خط قرمز حاکمیت، حفظ جان مردم است. نظارت بر کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات پوست، زیبایی، لاغری و طب مکمل تشدید شده و با هرگونه فعالیت زیرزمینی یا دخالت در امور پزشکی بدون ذره‌ای مسامحه برخورد و پرونده خاطیان مستقیماً به محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.

وی با اشاره به مسیر امن دریافت خدمات درمانی خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: مردم پیش از هرگونه اقدام درمانی باید پروانه معتبر طبابت و صلاحیت کادر درمان را احراز کنند و از اعتماد به مراکز فاقد پروانه اکیداً خودداری نمایند؛ همچنین سامانه شبانه‌روزی ۱۹۰ وزارت بهداشت آماده دریافت گزارش‌های مردمی پیرامون فعالیت‌های مشکوک پزشکی است تا مانع سودجویی فرصت‌طلبان شویم.