پلمب یک واحد خدماتی تفریحی آلاینده محیط زیست در کاشان

الهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و آلودگی، محیط زیست را با مشکلات و معضلات زیست محیطی فراوانی رو به رو خواهد کرد از اینرو توسعه پایدار باید مورد توجه کلیه واحدهای خدماتی و تولیدی قرار گیرد.

وی ابراز کرد: در راستای نظارت و پایش زیست محیطی، کارشناسان محیط زیست واحدهای صنعتی و خدماتی و تولیدی این شهرستان را به صورت مداوم مورد پایش و بررسی قرار داده که طی این بازدیدها یک واحد آلاینده به دلیل عدم مدیریت صحیح پسماند و عدم نصب سیستم تصفیه فاضلاب انسانی پس از چندین مرحله صدور اخطاریه با دستور مقام قضایی پلمب شد.

رئیس اداره محیط زیست کاشان خاطرنشان کرد: از واحدهای خدماتی و تولیدی می خواهیم که حفظ محیط زیست و داشتن محیط سالم و عاری از آلودگی در دستور کار آنها قرار گیرد ضمناً واحد آلاینده مذکور تا رفع کامل آلودگی و رعایت الزامات زیست محیطی پلمب خواهد شد.