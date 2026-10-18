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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

دستگیری دو متهم قتل نوجوان ۱۴ ساله در فنوج کمتر از ۲۴ ساعت

دستگیری دو متهم قتل نوجوان ۱۴ ساله در فنوج کمتر از ۲۴ ساعت

فرمانده انتظامی فنوج از دستگیری دو متهم پرونده قتل نوجوان ۱۴ ساله در شهر کتیج این شهرستان، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم حسین احمدزاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع قتل نوجوانی ۱۴ ساله در شهر کتیج شهرستان فنوج، کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان فنوج افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل، دو متهم مرتبط با این پرونده را شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط شد و متهمان نیز در جریان تحقیقات به ارتکاب جرم انتسابی اعتراف کردند.

احمدزاده خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر تلاش پلیس برای تأمین امنیت شهروندان گفت: برخورد قانونی با جرائم و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی با جدیت در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.

کد مطلب 6981951

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