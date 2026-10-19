دو توله یوز هلیا زودتر از موعد مادر را ترک کردند

باقر نظامی، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط، در گفتگو با خبرنگار مهر از مشاهده دو توله یوزپلنگ آسیایی در منطقه میاندشت خراسان شمالی خبر داد؛ دو توله‌ای که حدود هشت ماه زودتر از زمان استقلال از مادرشان جدا شده‌اند و اکنون در محدوده‌ای مشخص به زندگی خود ادامه می‌دهند.

جدایی زودهنگام از مادر؛ اتفاقی کم‌سابقه

باقر نظامی با اشاره به ویژگی‌های این مشاهده اظهار کرد: این دو توله حدود هشت ماه زودتر از زمانی که معمولاً به سن استقلال می‌رسند، از مادرشان جدا شده‌اند و زندگی مستقل خود را آغاز کرده‌اند و این در حالی است که مادرشان همچنان همراه سه توله دیگر در منطقه جابه‌جا می‌شود.

وی افزود: نکته مهم این است که این دو توله پس از جدایی از مادر، در همان محدوده باقی مانده‌اند و برخلاف انتظار، برای تأمین نیازهای خود با مشکل جدی مواجه نشده‌اند.

نظامی ادامه داد: نیروها و افرادی که در منطقه حضور دارند، معمولاً هر یک تا دو هفته یک‌بار محدوده را بررسی می‌کنند و در جریان این سرکشی‌ها، این دو توله را مشاهده می‌کنند.

آینده دو توله؛ احتمال جدایی با رسیدن به بلوغ

نظامی با اشاره به نر و ماده بودن این دو توله بیان کرد: این دو یوز خواهر و برادر هستند و کنار هم ماندن آن‌ها در این مرحله می‌تواند در تأمین نیازهایشان مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان درباره آینده این دو یوز با قطعیت پیش‌بینی کرد، گفت: ممکن است طی ماه‌های آینده، با بروز رفتارهای مرتبط با بلوغ و استقلال بیشتر، به‌تدریج از یکدیگر جدا شوند و هرکدام مسیر مستقل خود را در پیش بگیرند. البته زمان دقیق این جدایی مشخص نیست.

مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیستگاه‌های مرتبط با اشاره به وضعیت سایر توله‌های هلیا اظهار کرد: حدود دو هفته پیش، سه توله دیگر نیز در شمال منطقه میاندشت مشاهده شدند.

نظامی با اشاره به جابه‌جایی‌های مداوم مادر و دشواری حفاظت از توله‌ها در خارج از محدوده‌های امن گفت: مادر به‌طور مرتب جابه‌جا می‌شود و همین مسئله، حفاظت از توله‌ها را دشوار کرده است؛ به‌ویژه زمانی که از محدوده امن خارج می‌شوند.