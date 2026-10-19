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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی آب با انسداد چاه‌های غیرمجاز در شمال یزد

صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی آب با انسداد چاه‌های غیرمجاز در شمال یزد

یزد- رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی یزد از صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی آب در شهرستان‌های اردکان و میبد طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، مصطفی وطن‌خواه اظهار کرد: گروه‌های گشت و بازرسی در شش‌ماهه نخست امسال ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز را شناسایی و ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کردند که این اقدامات به صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی آب انجامید.

وی افزود: در این مدت، برق هفت حلقه چاه مجاز با هدف تقویت نظارت‌های حفاظتی پلمب شد، منصوبات و دهانه ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز جمع‌آوری و مسدود شد، هشت دستگاه کنتور هوشمند نصب و هفت حلقه چاه متروکه پر شد. همچنین هفت علمک آب‌فروشی جمع‌آوری شد.

رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی یزد ادامه داد: در این مدت ۵۳ مجوز برای کشیدن منصوبات چاه‌های آب و ۷۵ فقره پروانه شامل تغییر محل، کف‌شکنی و بهره‌برداری صادر شد. بررسی و تعیین حریم ۱۲۰ مورد از منابع آب، تأمین آب ۲۵ واحد صنعتی و رسیدگی به ۱۴ گزارش مردمی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده بود.

وطن‌خواه با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، همکاری دستگاه قضایی را در برخورد با متخلفان مؤثر دانست و گفت: با هرگونه تخلف در حوزه منابع آب برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تخلفات احتمالی در حوزه منابع آب را از طریق شماره تلفن ۳۱۰۷۷ گزارش کنند.

کد مطلب 6982928

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