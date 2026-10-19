به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، مصطفی وطن‌خواه اظهار کرد: گروه‌های گشت و بازرسی در شش‌ماهه نخست امسال ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز را شناسایی و ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کردند که این اقدامات به صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی آب انجامید.

وی افزود: در این مدت، برق هفت حلقه چاه مجاز با هدف تقویت نظارت‌های حفاظتی پلمب شد، منصوبات و دهانه ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز جمع‌آوری و مسدود شد، هشت دستگاه کنتور هوشمند نصب و هفت حلقه چاه متروکه پر شد. همچنین هفت علمک آب‌فروشی جمع‌آوری شد.

رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی یزد ادامه داد: در این مدت ۵۳ مجوز برای کشیدن منصوبات چاه‌های آب و ۷۵ فقره پروانه شامل تغییر محل، کف‌شکنی و بهره‌برداری صادر شد. بررسی و تعیین حریم ۱۲۰ مورد از منابع آب، تأمین آب ۲۵ واحد صنعتی و رسیدگی به ۱۴ گزارش مردمی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده بود.

وطن‌خواه با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، همکاری دستگاه قضایی را در برخورد با متخلفان مؤثر دانست و گفت: با هرگونه تخلف در حوزه منابع آب برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست تخلفات احتمالی در حوزه منابع آب را از طریق شماره تلفن ۳۱۰۷۷ گزارش کنند.