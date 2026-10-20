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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

تکمیل رینگ آب یزد در اولویت تأمین پایدار آب شرب

تکمیل رینگ آب یزد در اولویت تأمین پایدار آب شرب

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، تکمیل رینگ شهری آب را از اولویت‌های مهم تأمین پایدار آب شرب دانست و بر تسریع در اجرای این طرح و رفع موانع آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم، در حاشیه نشست هیئت مدیره شرکت آبفا، اظهار کرد: آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح تکمیل رینگ شهری آب یزد، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در اجرای آن بررسی شد.

وی افزود: در این نشست، عملکرد شرکت آبفا در جذب اعتبارات عمرانی نیز ارائه شد که بر اساس آن، تمام اعتبارات تخصیص‌یافته در سال مالی گذشته جذب شده است.

طلائی‌مقدم نیز با تأکید بر نقش این طرح در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی گفت: تکمیل رینگ شهری، پایداری شبکه توزیع و تأمین مطمئن آب شرب شهروندان را ارتقا می‌دهد و پیگیری جدی برای رفع موانع اجرایی آن ضروری است.

در ادامه این نشست، اعضای هیئت‌مدیره درباره بیمه تأسیسات در معرض خطر بلایای طبیعی، تعویض کنتورهای معیوب، خرید و تجهیز کامیون مدیریت بحران و نوسازی ناوگان عملیاتی و لجستیکی شرکت تصمیم‌گیری کردند.

کد مطلب 6983787

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    نظرات

    • زهرا IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت و خسته نباشید

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