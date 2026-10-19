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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

تعویض ۶۶۱ کنتور معیوب در یزد

تعویض ۶۶۱ کنتور معیوب در یزد

یزد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از تعویض ۶۶۱ کنتور معیوب در امور برق سه یزد از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با این اقدام، حدود ۲ میلیون کیلووات‌ساعت نقصان انرژی اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی در حاشیه سی‌وسومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات شبکه برق اظهار کرد: از مجموع ۷۷۱ کنتور معیوب گزارش‌شده در این حوزه از ابتدای سال، ۶۶۱ کنتور تعویض شده است.

وی افزود: کنتورهای معیوب شناسایی‌شده تا پایان دوره دوم بازنگری سال ۱۴۰۵ تعویض شده‌اند و بر اساس گزارش دور سوم بازنگری، در حال حاضر ۱۳۳ کنتور معیوب در محدوده امور برق سه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به استمرار روند شناسایی و تعویض کنتورها گفت: به‌روزرسانی وضعیت کنتورهای معیوب بر اساس گزارش مأموران قرائت و نتایج بررسی‌ها در برنامه روزانه این امور قرار دارد.

جلیلی ادامه داد: از مجموع کنتورهای گزارش‌شده، ۲۲ کنتور نیز پس از بازدید و انجام آزمایش، سالم تشخیص داده شدند.

کد مطلب 6982996

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