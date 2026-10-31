۱۲ واحد طلافروشی فاقد مجوز در یزد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ هادی کریمی اظهار کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی از ۵۵ واحد صنفی شامل سکه‌فروشی، آب‌شده‌فروشی، خرده‌فروشی و کارگاه‌های ساخت طلا و جواهر، به‌ویژه در حاشیه شهر یزد، بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۲ واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب، رعایت نکردن ضوابط انتظامی و مجهز نبودن به تجهیزات امنیتی و حفاظتی مناسب پلمب شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: برای متصدیان این واحدها پرونده تشکیل و آنان به مراجع قانونی معرفی شدند.