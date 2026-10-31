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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

۱۲ واحد طلافروشی فاقد مجوز در یزد پلمب شد

۱۲ واحد طلافروشی فاقد مجوز در یزد پلمب شد

یزد- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد از پلمب ۱۲ واحد صنفی طلا و جواهر به دلیل نداشتن مجوز و رعایت نکردن ضوابط انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ هادی کریمی اظهار کرد: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی از ۵۵ واحد صنفی شامل سکه‌فروشی، آب‌شده‌فروشی، خرده‌فروشی و کارگاه‌های ساخت طلا و جواهر، به‌ویژه در حاشیه شهر یزد، بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۲ واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب، رعایت نکردن ضوابط انتظامی و مجهز نبودن به تجهیزات امنیتی و حفاظتی مناسب پلمب شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: برای متصدیان این واحدها پرونده تشکیل و آنان به مراجع قانونی معرفی شدند.

کد مطلب 6995030

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    نظرات

    • میثم IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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