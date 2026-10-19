به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید از بخش‌های مختلف سازمان دارالقرآن کریم کشور و نشست با مسؤولان این مجموعه، راهکارهای توسعه فرهنگ قرآنی در استان را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های استانی در توسعه فرهنگ قرآنی، بر هماهنگی مجموعه‌های مرتبط برای برنامه‌ریزی و اجرای این رویداد و همچنین گسترش آموزش و تعلیم قرآن کریم تاکید کرد.

گفتنی است این بازدید در راستای اجرای تفاهم‌نامه توسعه فرهنگ قرآنی انجام شد که پیش‌تر میان وزارت کشور و سازمان تبلیغات اسلامی به امضا رسیده و به استانداران ابلاغ شده است.

تأمین زمین برای احداث ساختمان اداری سازمان دارالقرآن کریم و بررسی راهکارهای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از برنامه‌های قرآنی استان نیز از دیگر محورهای این نشست بود