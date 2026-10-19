احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و رعدوبرق در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی، از فعالیت سامانه ناپایدار جوی در استان خبر داد و اظهار کرد: با فعالیت این سامانه از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق موقتی، تندباد لحظه‌ای و جاری شدن روان‌آب در برخی مناطق استان وجود دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، سامانه ناپایدار جوی از بعدازظهر و عصر سه‌شنبه 28 مهرماه در استان اردبیل فعال می‌شود و فعالیت آن تا اواخر وقت چهارشنبه 29 مهرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل افزود: فعالیت این سامانه با رگبار و رعدوبرق موقتی و تندباد لحظه‌ای همراه خواهد بود که شدت و احتمال وقوع این پدیده‌ها در مناطق جنوبی و مرکزی استان و به‌ویژه در نواحی کوهستانی بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

کوهی با اشاره به احتمال وقوع صاعقه در مناطق کوهستانی بیان کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، احتمال جاری شدن روان‌آب و وقوع سیلاب ناگهانی در برخی نواحی مستعد وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در زمان فعالیت این سامانه، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و عصر، از حضور غیرضروری در مناطق مستعد وقوع سیلاب و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در مناطق کوهستانی نیز نسبت به احتمال وقوع رعدوبرق و اصابت صاعقه هوشیار باشند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از تندبادهای لحظه‌ای و سیلاب ناگهانی ضروری است و دستگاه‌های مسئول نیز باید آمادگی لازم را برای مدیریت پیامدهای احتمالی این شرایط جوی داشته باشند.

کوهی بر لزوم پیگیری اطلاعیه‌ها و هشدارهای رسمی هواشناسی تأکید کرد و از شهروندان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.