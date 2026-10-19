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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

سومین رویداد فرهنگی گردشگری انار نمهیل برگزار می‌شود

سومین رویداد فرهنگی گردشگری انار نمهیل برگزار می‌شود

اردبیل- معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از برگزاری سومین رویداد فرهنگی و گردشگری انار نمهیل در شهرستان خلخال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی نجارقابل امروز 27 مهرماه 1405 گفت: سومین رویداد فرهنگی و گردشگری انار نمهیل روز پنج‌شنبه 30 مهرماه در بخش خورش رستم شهرستان خلخال برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اشاره به تاثیرگذاری این رویداد در رونق گردشگری بخش خورش رستم خلخال، افزود: این سومین دوره از رویداد انار نمهیل است و در طی دو دوره گذشته شاهد استقبال گسترده و قابل توجه گردشگران از این رویداد در جنوب استان بودیم.

او تاکید کرد: برگزاری رویداد انار با برپایی غرفه‌های عرضه محصولات باغی، صنایع‌دستی و غذاهای محلی همراه خواهد بود و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در ساحل رود قیزیل اوزن نیز از دیگر برنامه‌های این رویداد است.

نجارقابل ضمن دعوت از گردشگران و اهالی استان برای حضور در رویداد انار نمهیل، ادامه داد: برگزاری رویدادهای گردشگری در مناطق مختلف استان ظرفیت‌های پنهان این مناطق را به علاقمندان معرفی می‌کند و نمهیل یکی از نمونه‌های موفق تاثیر رویدادها در توسعه گردشگری است.

کد مطلب 6982824

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