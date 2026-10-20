به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی در بندرعباس، هنر را ابزاری برای تعمیق نشاط و تاب‌آوری اجتماعی در شرایط تحریم و تهدید دانست و بر نقش رویدادهای فرهنگی در تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ترس با هویت ایرانی جمع نمی‌شود، اظهار کرد: اقتدار فرهنگی ملت ایران پیش‌نیاز اقتدار نظامی است و دشمنان در برابر اراده و تمدن این سرزمین چاره‌ای جز تغییر تاکتیک ندارند.

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی کشور، افزود: عمق تمدنی و فرهنگی ایران هرگونه تهاجمی را در خود هضم و بی‌اثر می‌کند.

آشوری برگزاری رویدادهای فرهنگی را بخشی از رویکرد مدیریت فرهنگی استان برای نشاط‌بخشی، تقویت سرمایه اجتماعی و خنثی‌سازی تهدیدهای امنیت روانی جامعه دانست.

وی همچنین با اشاره به خاطره‌ای از گفت‌وگو با خبرنگاران بین‌المللی در تنگه هرمز، تصریح کرد: اقتدار فرهنگی و هویتی ما حتی محاسبات دشمن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مردم با تشکیل زنجیره‌های انسانی در سواحل پیام تسلیم‌ناپذیری ملت ایران را به جهان رساندند.

استاندار هرمزگان در پایان بر ضرورت حکمرانی مردمی بر مدار قانون اساسی و بیانات امام و رهبری تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف کشور جز با یکپارچگی حاکمیت و مشارکت واقعی مردم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست.