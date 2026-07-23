صالحی امیری: مقاومت، پشتوانه اقتدار ملی و دیپلماسی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شامگاه پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵، در آغاز سفر خود به کرهجنوبی در نشست با سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بر نقش تعیینکننده دیپلماسی فرهنگی در تقویت جایگاه بینالمللی کشور تاکید کرد.
وی اظهار کرد: پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته» حاصل سالها تلاش علمی، کارشناسی و مدیریتی است و همه دستگاههای مسئول با همافزایی در مسیر صیانت از میراث تمدنی ایران گام برداشتهاند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقطع حساس تاریخی قرار دارد؛ مقطعی که با وجود فشارهای گسترده، تهدیدها و چالشهای امنیتی، ملت ایران با انسجام، همبستگی و مقاومت، اقتدار ملی خود را به نمایش گذاشته است.
صالحیامیری، سرمایه اجتماعی را مهمترین پشتوانه نظام دانست و تصریح کرد: ملت ایران در مقطع اخیر با حضوری آگاهانه و مسئولانه، وحدت ملی و هویت ایرانی را به نمایش گذاشتند و همین سرمایه اجتماعی، بزرگترین پشتوانه دولت و نیروهای مسلح در مدیریت شرایط و صیانت از منافع ملی است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی و تامین نیازهای عمومی مردم، اظهار کرد: دولت با همه ظرفیتهای خود برای پشتیبانی از نیروهای مسلح، تامین کالاهای اساسی، حفظ امنیت اقتصادی، تقویت ذخایر راهبردی و پشتیبانی از معیشت مردم بسیج شده است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: همزمان با مقاومت میدانی و انسجام اجتماعی، دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف تبدیل اقتدار ملی به دستاوردهای سیاسی و اقتصادی در عرصه بینالمللی دنبال میشود و تجربه نشان داده است که هرگونه دیپلماسی، زمانی به نتیجه میرسد که بر پایه اقتدار و مقاومت شکل گیرد.
صالحیامیری با بیان اینکه راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه «مقاومت» و «دیپلماسی برای تامین منافع ملی» استوار است، گفت: مقاومت، پیششرط تحقق منافع ملی و صیانت از استقلال کشور است و دیپلماسی نیز زمانی اثربخش خواهد بود که از پشتوانه اقتدار ملی برخوردار باشد.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ممتاز تمدنی ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قدرتهای تمدنی جهان به شمار میرود و میراثفرهنگی، سرمایه راهبردی کشور برای تقویت دیپلماسی عمومی و تعاملات بینالمللی است.
وی افزود: حضور ایران در چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در بوسان، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای تمدنی، تاریخی و فرهنگی کشور و گسترش همکاریهای فرهنگی با کشورهای مختلف جهان است.
صالحیامیری همچنین از برنامههای فشرده خود در حاشیه این اجلاس خبر داد و گفت: دیدار و گفتوگو با وزیران و مقامات فرهنگی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرهجنوبی و شماری از کشورهای شرکتکننده در اجلاس، توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه فرهنگی، گردشگری و میراثفرهنگی، در دستور کار قرار داده شده است.
وی ابراز امیدواری کرد پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته آن» پس از بررسی در کمیته میراث جهانی یونسکو، به عنوان سیامین اثر جهانی ایران به ثبت برسد و برگ زرین دیگری به کارنامه تمدنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزوده شود.
وزیر میراثفرهنگی در پایان با قدردانی از تلاشهای سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کرهجنوبی، نقش نمایندگیهای سیاسی کشور را در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی و تقویت تصویر جهانی ایران، نقشی راهبردی و اثرگذار توصیف کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: امروز ایران با اتکا به سرمایه اجتماعی، اقتدار ملی و ظرفیتهای تمدنی، توانسته معادلات منطقهای و بینالمللی را به نفع ملت ایران تغییر دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، شامگاه پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵، در آغاز سفر خود به کرهجنوبی در نشست با سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، بر نقش تعیینکننده دیپلماسی فرهنگی در تقویت جایگاه بینالمللی کشور تاکید کرد.
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