استاندار هرمزگان: صیانت از فرهنگ و هنر، رسالت اصلی نامداران فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری چهارشنبه شب در آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان هرمزگان ضمن قدردانی از برنامه‌های فرهنگی و هنری استان، اظهار کرد: وظیفه ما خدمت به مردم، به‌ویژه جامعه فرهنگ و هنر است و همواره تلاش داریم که اقدامات ما در چارچوب توسعه جامع فرهنگی و هنری استان باشد.

آشوری تازیانی، هرمزگان را «ایران کوچک» نامید و با اشاره به تنوع اقوام و زبان‌ها در این استان گفت: این ادغام اجتماعی و هم‌زیستی فرهنگی، تجسم عینی همدلی و همجواری فرهنگی است و نشان‌دهنده اهمیت هویت ملی در این پهنه تاریخی و فرهنگی است.

وی با یادآوری نمایشگاه‌های اخیر و برنامه‌های صدا و سیما که ظرفیت‌ها و دستاوردهای استان را معرفی کردند، افزود: صیانت از فرهنگ، حفاظت از زبان، موسیقی و هنر سنتی هرمزگان و ایران، به‌ویژه در برابر تهدیدات هویتی و جعل فرهنگی، از ضروریات امروز است.

استاندار هرمزگان بر نقش نامداران فرهنگی در صیانت از فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت: تجلیل از هنرمندان و نامداران فرهنگی تنها یک مراسم نیست، بلکه اقدامی برای تکثیر و انتقال فرهنگ و هنر ایران به نسل‌های آینده و تقویت هویت ملی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تقویت نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی، به ویژه در حوزه هنرهای بومی و سنتی، به ارتقای سرمایه اجتماعی استان و معرفی هویت فرهنگی هرمزگان در سطح ملی و بین‌المللی کمک می‌کند.