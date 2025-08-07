به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی پنجشنبه شب در آئین گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به تشکیل کارگروههایی برای پویایی جامعه رسانهای استان هرمزگان، اظهار کرد: عرصه کار رسانه تخصصی شده است و نیاز است خبرنگاران تخصصی تربیت شوند و با توجه به مزیتهایی که در استان هرمزگان شکل گرفته آماده نقش پذیریهای تخصصی شوند.
وی افزود: نظام مسائل رسانهای توسط کارگروهها جمع بندی شده است و تلاش خواهیم کرد اقداماتی انجام شود که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی عرصه رسانه شود.
استاندار هرمزگان بیان کرد: اقدامات انجام شده میتواند به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود و مجموع مدیران نیز موظف هستند برای حل مشکلات اهالی رسانه تلاش کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: خبرنگاران در حادثه تلخ بندر شهید رجایی خوش درخشیدند و اجازه ندادند روایت نادرستی در جامعه حاکم شود و نماد و نمودی از انسجام اجتماعی توسط رسانهها به نمایش گذاشته شد که نتیجه آن تقویت آرامش و امنیت در جامعه بود.
وی ادامه داد: نقطه آغازین حل مشکل کامیونداران هرمزگان بود و در جنگ ۱۲ روزه نیز اصحاب رسانه نشان دادند که میتوان با انسجام و همدلی بحرانهای سخت را پشت سر گذاشت.
آشوری جنگ ۱۲ روزه را آزمونی برای مواجهه با دشمنان دانست و گفت: در دفاع از ملت، نیروهای مسلح جانانه عمل کردند و قدرت و اقتدار نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه اتفاقی بود که سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش داد و باید این سرمایه اجتماعی پاس داشته شود.
