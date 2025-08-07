  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

اصحاب رسانه در بحران‌های اخیر خوش درخشیدند

بندرعباس- استاندار هرمزگان با اشاره به عملکرد رسانه‌های استان هرمزگان در بحران بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه، گفت: اصحاب رسانه در بحران‌های اخیر خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی پنجشنبه شب در آئین گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی برای پویایی جامعه رسانه‌ای استان هرمزگان، اظهار کرد: عرصه کار رسانه تخصصی شده است و نیاز است خبرنگاران تخصصی تربیت شوند و با توجه به مزیت‌هایی که در استان هرمزگان شکل گرفته آماده نقش پذیری‌های تخصصی شوند.

وی افزود: نظام مسائل رسانه‌ای توسط کارگروه‌ها جمع بندی شده است و تلاش خواهیم کرد اقداماتی انجام شود که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی عرصه رسانه شود.

استاندار هرمزگان بیان کرد: اقدامات انجام شده می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود و مجموع مدیران نیز موظف هستند برای حل مشکلات اهالی رسانه تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: خبرنگاران در حادثه تلخ بندر شهید رجایی خوش درخشیدند و اجازه ندادند روایت نادرستی در جامعه حاکم شود و نماد و نمودی از انسجام اجتماعی توسط رسانه‌ها به نمایش گذاشته شد که نتیجه آن تقویت آرامش و امنیت در جامعه بود.

وی ادامه داد: نقطه آغازین حل مشکل کامیون‌داران هرمزگان بود و در جنگ ۱۲ روزه نیز اصحاب رسانه نشان دادند که می‌توان با انسجام و همدلی بحران‌های سخت را پشت سر گذاشت.

آشوری جنگ ۱۲ روزه را آزمونی برای مواجهه با دشمنان دانست و گفت: در دفاع از ملت، نیروهای مسلح جانانه عمل کردند و قدرت و اقتدار نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه اتفاقی بود که سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش داد و باید این سرمایه اجتماعی پاس داشته شود.

