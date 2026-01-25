آشوری: توسعه مکران فراتر از مسائل اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان شنبه شب در ویژه برنامه آقای استاندار اظهار کرد: در سواحل مکران پروژه‌های بزرگی در حال انجام است که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را شتاب می‌دهند. یکی از این طرح‌ها استقرار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که اثرات ملی و منطقه‌ای گسترده‌ای دارند و با ایجاد چرخه درآمدی و تقویت نظام‌های مالی از جمله بیمه و بانک ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد می‌کنند.



وی افزود: در استان چارچوبی مشخص تعریف کرده‌ایم تا سرمایه‌گذاری روان و تسهیل شود و در عین حال جامعه محلی نیز از مزایای آن بهره‌مند شود. این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، انجام مسئولیت‌های اجتماعی و گردش سرمایه، موجب ترمیم و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی محلی می‌شوند.



استاندار هرمزگان به پروژه‌های مهم بندر اقیانوسی مگاپورت و پایانه نفتی اشاره کرد و گفت: استقرار این پروژه‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، امنیت انرژی و انتقال مواد نفتی و فرآوری شده را تضمین می‌کند و دسترسی استان به بازارهای داخلی و بین‌المللی را توسعه می‌دهد. این اقدامات در مقیاس ملی بخشی از توسعه کلان کشور و در مقیاس منطقه‌ای، موجب رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی می‌شود.



وی همچنین به برنامه‌های استقرار جمعیت و ایجاد شهرهای ساحلی و بین‌المللی در مکران اشاره کرد و گفت: مطالعات این طرح‌ها انجام شده و محدوده و حریم شهرها مشخص شده است. هدف از این برنامه‌ها ایجاد نقاط ثقل اقتصادی، توسعه جمعیت و تقویت فعالیت‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا منطقه مکران به یک حوزه تمدنی پویا تبدیل شود.



آشوری تازیانی در پایان تأکید کرد: توسعه مکران تنها به پروژه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود و شامل استقرار نیروگاه‌ها، تأمین انرژی، خطوط انتقال آب و تقویت صنایع محلی است. این مجموعه اقدامات با نگاه راهبردی مقام معظم رهبری و هماهنگی با سیاست‌های ملی، زمینه‌ساز رشد مستمر، اشتغال پایدار و رفاه جامعه محلی خواهد بود.