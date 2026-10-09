به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر جمعه در حاشیه شورای اجتماعی استان هرمزگان در جمع رسانه‌ها با اشاره به پیامدهای حادثه مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: این حادثه تلخ، در کنار خسارت‌های سنگین و آسیب‌های انسانی، به سندی از اقتدار کشور تبدیل شد و نشان داد که هدف قرار دادن مدرسه در جریان جنگ، بیانگر شکست راهبردی طرف مقابل است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی شرایط اجتماعی و توسعه‌ای میناب افزود: در سطح ملی، ستادی با مسئولیت وزیر میراث فرهنگی تشکیل شده است تا ابعاد مختلف بازسازی و احیای شرایط این شهرستان را دنبال کند و زمینه بازگشت تعادل، نشاط و پویایی اجتماعی به میناب فراهم شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه میناب پس از این حادثه مورد توجه افکار عمومی و هیئت‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است، تصریح کرد: رفت‌وآمد هیئت‌های مختلف، دیدارها و دعوت از خانواده‌های آسیب‌دیده، ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهرستان را دوچندان کرده است؛ ازاین‌رو، تدوین طرح جامع توسعه شهر و شهرستان میناب در دستور کار قرار گرفته است.

آشوری تازیانی ادامه داد: این طرح در حال آماده‌سازی است و امیدواریم با تصویب آن در دولت، روند رشد و توسعه میناب در بخش‌های مختلف در چارچوبی مشخص سامان پیدا کند و با اختصاص ردیف اعتباری مستقل، امکان پیگیری جدی‌تر پروژه‌ها فراهم شود.

مشارکت در مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات استان در حوزه آموزش‌وپرورش، مدرسه‌سازی، ارتقای کیفیت آموزش و ساماندهی وضعیت بازماندگان از تحصیل گفت: در سال گذشته، نزدیک به ۲۵۰ مدرسه با مشارکت خیران و بنگاه‌های اقتصادی در استان احداث شد که این سطح از مشارکت، اقدامی کم‌نظیر در کشور بود.

استاندار هرمزگان با اشاره به فعالیت‌های شورای آموزش‌وپرورش استان افزود: تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه موجب شد هرمزگان بر اساس شاخص‌های ارزیابی، در زمره شوراهای برتر آموزش‌وپرورش کشور قرار گیرد.

آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر بیان کرد: رویکرد استان تنها به ساخت مدرسه محدود نیست، بلکه زنجیره‌ای از اقدامات آموزشی از دوران کودکی و نوجوانی تا مدارس و دانشگاه‌ها دنبال می‌شود تا زمینه توسعه منابع انسانی و تربیت نیروی متخصص برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان فراهم شود.

وی توسعه منابع انسانی را از مهم‌ترین سرمایه‌های استان دانست و تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش باید به‌عنوان بخشی از برنامه بلندمدت توسعه هرمزگان دنبال شود.

تداوم اقدامات توسعه‌ای در شرایط بحران

استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت و تعریف چندین نهضت توسعه‌ای در استان اظهار کرد: نهضت آموزش‌وپرورش و نهضت سلامت از جمله برنامه‌هایی هستند که با هدف بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای خدمات عمومی دنبال شده‌اند.

آشوری تازیانی با اشاره به شرایط دشوار استان در سال‌های اخیر افزود: هرمزگان از سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از حوادث و بحران‌ها، از حادثه شهید رجایی و سیل‌های گسترده تا جنگ ۱۲روزه، اعتصاب کامیون‌داران، ناآرامی‌ها و جنگ رمضان مواجه بوده و اکنون نیز شرایط نبرد هرمز را تجربه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقدامات و دستاوردهای استان در حوزه‌های مختلف، در شرایطی حاصل شده که هرمزگان با محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از وضعیت جنگی روبه‌رو بوده است.

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به رشد صنعتی استان گفت: با وجود شرایط ویژه و حملات موشکی، رشد صنعتی هرمزگان از متوسط رشد صنعتی کشور بالاتر بوده است؛ موضوعی که حاصل تلاش و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سایر بخش‌های فعال استان است.

انسجام مدیریتی و مشارکت مردم؛ محور حکمرانی در هرمزگان

آشوری تازیانی با تأکید بر نقش همکاری میان دستگاه‌های مختلف در مدیریت بحران‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های اساسی در استان، ایجاد انسجام در ساختار مدیریتی و پرهیز از اختلافات و اقدامات جزیره‌ای بوده است.

وی افزود: منطق حکمرانی در هرمزگان بر مشارکت جمعی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی استوار شده و حضور فعال مردم در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار داشته است.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: استمرار این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت توان استان در مواجهه با تهدیدها، صیانت از تمامیت ارضی کشور و حفاظت از امنیت ملی باشد.