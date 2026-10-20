نخستین آکادمی شمشیربازی هرمزگان در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح نخستین آکادمی شمشیربازی استان هرمزگان با حضور مهدی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، سعید مظفری سرپرست معاونت اداره‌کل ورزش و جوانان استان، حسین‌پور رئیس هیئت شمشیربازی استان، نفیسه شیبانی سرپرست معاونت جوانان اداره‌کل، علی واعظ ملی‌پوش هرمزگانی در اسلحه اپه و غلامشاهی مربی بدنساز تیم ملی در اسلحه‌های صابر و فلوره برگزار شد.

مهدی فولادی در این آیین، اظهار کرد: شمشیربازی رشته‌ای است که فقط به قدرت بدنی وابسته نیست و سرعت، دقت، تمرکز و هوش تاکتیکی در کنار یکدیگر سرنوشت یک مبارزه را تعیین می‌کنند، به همین دلیل این رشته برای پرورش شخصیت نوجوانان و جوانان ظرفیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: شمشیربازی یک رشته المپیکی است و می‌تواند مسیر حضور ورزشکاران هرمزگانی را در میدان‌های ملی و بین‌المللی هموار کند. راه‌اندازی نخستین آکادمی تخصصی استان گامی مهم در مسیر استعدادیابی و توسعه ورزش پایه است که باید با آموزش اصولی و استفاده از مربیان مجرب ادامه پیدا کند.

فولادی با اشاره به ارزش‌های اخلاقی این رشته، تصریح کرد: انضباط، احترام به حریف و جوانمردی از ارکان شمشیربازی است و خانواده‌ها می‌توانند با اطمینان فرزندان خود را به این رشته بسپارند، زیرا در کنار مهارت‌های ورزشی آموزه‌های تربیتی ارزشمندی نیز به آن‌ها منتقل می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تأکید بر حمایت این اداره‌کل از رشته‌های المپیکی، گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان از توسعه زیرساخت‌ها و پایگاه‌های استعدادیابی در رشته‌های المپیکی از جمله شمشیربازی حمایت می‌کند و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک نام ورزشکاران هرمزگانی را در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی ببینیم.

گفتنی است، در این آیین یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب نیز گرامی داشته شد.

راه‌اندازی این آکادمی فرصتی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با شمشیربازی در محیطی تخصصی فراهم می‌کند و با افتتاح این سالن مسیر تازه‌ای برای استعدادیابی و قهرمان‌پروری در رشته شمشیربازی هرمزگان آغاز شده است.