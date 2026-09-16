به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بدرقه نمایندگان ورزش هرمزگان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با حضور فاطمه مرادی معاون ورزش بانوان استان هرمزگان به نمایندگی از مهدی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان استان و نرگس خاکساری، نایب‌رئیس هیئت تیراندازی استان در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم سامیه یاسی در رشته تیراندازی، ابوالحسن خاکی‌زاده در رشته والیبال ساحلی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران به منظور حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بدرقه شدند.

فاطمه مرادی معاون ورزش بانوان استان هرمزگان در حاشیه این آیین با آرزوی موفقیت برای نمایندگان استان، اظهار کرد: حضور ورزشکاران هرمزگانی در بازی‌های آسیایی ناگویا نشان دهنده ظرفیت بالای ورزش استان و حاصل تلاش مستمر قهرمانان و مربیان هرمزگانی است.

وی افزود: حضور این ورزشکاران و مربی در چنین رویداد بزرگی می‌تواند الگویی برای جوانان و ورزشکاران مستعد استان باشد و مسیر را برای درخشش نسل‌های آینده هموار کند.

مرادی با اشاره به حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان از نمایندگان استان، گفت: از نگاه مثبت و حمایت‌هایی مدیرکل ورزش و جوانان استان در حمایت از ورزشکاران، مربی و داور اعزامی قدردانی می‌کنم و در همین راستا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به ورزشکاران اعزامی اهدا شد.

معاون ورزش بانوان استان هرمزگان، ادامه داد: اداره‌کل ورزش و جوانان از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از این قهرمانان در مسیر پیشرفت استفاده می‌کند و امیدواریم شاهد درخشش نمایندگان هرمزگان و برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا باشیم.