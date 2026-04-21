پیوند رشادت و قهرمانی؛ شهادت ۱۶ ورزشکار هرمزگانی در جنگ رمضان

خبرگزاری مهر-گروه استانها راضیه سالاری: روز اول اردیبهشت، که در تقویم کشورمان به نام «روز شهدای ورزشکار» ثبت شده، فرصتی مغتنم برای گرامیداشت یاد و خاطره آن دسته از دلاورمردانی است که در کنار کسب موفقیتهای ورزشی، با پیوستن به کاروان سبز شهادت، فرهنگ ایثار و شهادت را با روح جوانمردی و پهلوانی گره زدند. در هرمزگان نیز این روز، یادآور رشادتهای بیشماری است که در جبهههای حق علیه باطل توسط ورزشکاران این خطه به تصویر کشیده شد.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزش هرمزگان، ریشه در باورهای عمیق دینی و روحیه جوانمردی ورزشکاران این دیار دارد. بسیاری از شهدای ورزشکار استان، پیش از حضور در جبههها، در رشتههایی همچون کشتی، تکواندو، فوتبال و دو و میدانی میدرخشیدند و اخلاق پهلوانی را در میدان مسابقه سرلوحه کار خود قرار داده بودند.
همین ویژگی، آنان را به الگوهای تمامعیار برای نسل جوان تبدیل کرده است؛ نسلی که امروز با الهام از همان روحیه ایثار، در مسابقات ملی و بینالمللی پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز درمیآورند. از این رو، اول اردیبهشت در هرمزگان نه تنها آیین بزرگداشت شهدا، بلکه تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمانهای انقلاب و ولایتمداری است.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان: راه شهدای ورزشکار تا ابد ادامه دارد
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار استان، رشادتهای آنان را الگویی ماندگار برای نسل امروز دانست و تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مهمترین سرمایه معنوی ورزش استان است که با اجرای برنامههای فرهنگی مستمر و دیدار با خانواده معظم شهدا، این مسیر نورانی همچنان پرشتاب ادامه خواهد یافت.
مهدی فولادی، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، اظهار داشت: شهدای ورزشکار هرمزگان، اسطورههای بیادعایی هستند که در کنار رشادتهای میهنی، همواره الگوی غیرت، پهلوانی و جوانمردی در میادین ورزشی نیز بودند.
وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان ورزشکاران امروز، رسالت سنگین ماست. ورزش هرمزگان مدیون خون پاک این شهداست و باید راه آنان را با قدرت ادامه دهیم.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده معظم شهدای ورزشکار و تجلیل از ایثارگران عرصه ورزش، نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه تداوم پیمان با آرمانهای آنان است. این دیدارها به صورت مستمر در طول سال انجام میشود و نشان میدهد که این راه همچنان ادامه دارد.
فولادی در پایان با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ شهادت در بدنه ورزش استان، گفت: امروزه ورزشکاران هرمزگانی، ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند و این ثابت میکند که فرهنگ شهادت در ورزش ما ریشه دوانده و هرگز فراموش نخواهد شد.
معاون ورزش و جوانان هرمزگان: ۱۶ شهید ورزشکار در استان هرمزگان داریم
معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان هرمزگان با تأکید بر تکریم شهدای ورزشکار و دلجویی از خانوادههای آنان، از اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی و ورزشی به یاد ۱۶ شهید ورزشکار استان خبر داد و گفت: خدمت به جامعه ایثارگری، خط قرمز ماست.
احمدرضا رضایی ملک در گفتوگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای ورزشکار استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ شهید ورزشکار در هرمزگان داریم که هر یک از آنها افتخاری بزرگ برای جامعه ورزش و جوانان استان هستند.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی و فرهنگی ماههای اخیر این ادارهکل، افزود: کارشناسان و مسئولان ما در تمامی مراسمها و یادبودهای شهدای ورزشکار حضور یافته و همراهی خود را با خانوادههای معزز شهدا و جامعه ورزش اعلام کردهاند. زنده نگهداشتن یاد شهدا، کمترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم.
رضایی ملک از برگزاری ویژهبرنامههایی برای شهدای ورزشکار اسکیت شهرستان میناب و شهدای رشته ژیمناستیک خبر داد و گفت: برپایی موکبهای فرهنگی ـ ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان ورزشکاران جوان اجرا شده و این برنامهها تداوم خواهد داشت.
معاون جوانان ادارهکل ورزش هرمزگان با قدردانی از همراهی وزارت ورزش و جوانان و تأکیدات، وزیر ورزش و جوانان، تصریح کرد: با هماهنگیهای انجامشده، برنامهریزی منظمی برای دیدار، سرکشی و دلجویی از خانوادههای معظم شهدا صورت گرفته و این روند با قوت ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمترسانی به خانوادههای شهدا و گرامیداشت یاد شهدای ورزشکار، بخشی جداییناپذیر از رسالت فرهنگی و اجتماعی این ادارهکل است و این مسیر را با افتخار ادامه خواهیم داد.
بانوی ورزشکار هرمزگانی: برای کشورم جان میدهم
آصفه نظری، ورزشکار کمبینای رشته گلبال، ضمن اشاره به روحیه جهادی ورزشکاران در شرایط جنگی کشور، گفت: با افتخار در پویش «جان فدایان» شرکت کردهام و فرهنگ شهادت، همواره در میان ورزشکاران و مردم ایران ریشه داشته است.
آصفه نظری با یادآوری آمار ۱۶ شهید ورزشکار، شهادتطلبی را فرهنگی ریشهدار و پابرجا در میان قهرمانان ورزشی و مردم عادی کشور دانست.
نظری افزود: همانگونه که مردم عادی با کمال میل و بدون هیچ اجباری حاضرند جان خود را فدا کنند، ورزشکاران نیز در خط مقدم این افتخارآفرینی هستند. من خود در پویش جان فدایان شرکت کردهام و با تمام وجود برای این کشور جان میدهم.
این ورزشکار کمبینا با تأکید بر حمایتهای معنوی رهبر معظم انقلاب از جامعه ورزش، اظهار داشت: رهبر عزیزمان که همواره چون پدری دلسوز برای این کشور جانفشانی کردهاند، بارها فرمودهاند ورزشکاران مایه افتخار ایران هستند. این سخنان، جای شکر و تأمل دارد که چنین نگاه والایی به ورزش و ورزشکاران وجود دارد و ما به خود میبالیم که جزئی از این خانواده بزرگ هستیم.
نظری در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ شهادت و ایثار، نه پدیدهای نوظهور در ورزش ایران که از دیرباز تا همیشه در خون ورزشکاران این مرزوبوم جاری بوده و خواهد بود.
