تصمیم جولانی برای اعزام ۱۰ هزار تروریست به جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، یک هیئت نظامی بلندپایه رژیم خودخوانده سوریه طی روزهای گذشته با حضور در پایتخت عربستان سعودی، رایزنی‌هایی را با مسئولان این کشور انجام داده است.

منابع اطلاعاتی یمن به روزنامه الأخبار گفتند که محور این مذاکرات، بررسی ترتیبات مربوط به انتقال حدود ۱۰ هزار جنگجوی سوری برای مشارکت در جنگ یمن است که احتمالاً عمدتاً از میان تروریست‌های افراطی خارجی انتخاب خواهند شد.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که رژیم جولانی اخبار مربوط به تصمیم دمشق برای اعزام هزاران عنصر مسلح به جنوب عربستان را رد کرده است. با این وجود یک گروه مشاوره نظامی سوریه، به موازات مذاکرات صورت‌ گرفته در ریاض، سفر خود را به دو منطقه «نجران» و «عسیر» در جنوب این کشور انجام داده است.

در پی شکست عربستان و مزدوران این کشور در یمن، برخی رژیم‌های عربی تلاش می کنند با اعزام نیروی خارجی به این کشور ولو به صورت صوری، روحیه ارتش عربستان را تقویت کرده و پیروزی‌های متعدد نیروهای مسلح یمن را تحت الشعاع قرار دهند.

در همین رابطه دولت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز اعلام کرده است که نیروهای خود را به عربستان اعزام خواهد کرد. پاکستان نیز پیش از این از اعزام نیرو به عربستان سعودی برای کمک به این کشور در جنگ یمن خبر داده بود.