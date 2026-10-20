افزایش حمایت نظامی انگلیس از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انگلیس اعلام کرد در واکنش به تشدید تنش‌ها در منطقه، حمایت نظامی بیشتری در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، نیروی هوایی سلطنتی انگلیس جنگنده‌های تایفون را برای انجام گشت‌های دفاعی بر فراز عربستان اعزام می‌کند. همچنین یک هواپیمای ترابری نظامی و شماری مشاور نظامی برای پشتیبانی از این مأموریت در نظر گرفته شده‌اند.

لندن اعلام کرده است که مأموریت جنگنده‌ها ماهیت دفاعی دارد و این هواپیماها به یمن حمله نخواهند کرد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تجاوز عربستان سعودی به مناطق غیرنظامی یمن و ادامه محاصره این کشور در نظر گرفته نمی شود و این اقدامات با ادعای افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش حملات در منطقه و پیامدهای آن برای امنیت عربستان و دیگر کشورهای منطقه انجام می شود.