به گزارش خبرگزاری مهر، اکونومیست در گزارشی با تیتر «همه چیز برای محمد بن سلمان به بدترین شکل پیش می رود؛ امسال بدترین سال اوست» تاکید کرد: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با مجموعه ای از بحران ها روبه رو شده و همزمان چندین مورد از محاسبات راهبردی او با شکست مواجه شده است. به تعویق افتادن نشست سرمایه گذاری موسوم به داووس در صحرا در پی حملات موشکی و پهپادی یمن علیه ریاض و تعطیلی فرودگاه این شهر نمونه ای از سال سخت پیش روی بن سلمان است.

بر اساس این گزارش، آتش بس سال ۲۰۲۲ میان عربستان و یمن دیگر باقی نمانده است. این وضعیت عربستان را در برابر دو گزینه نامطلوب قرار داده است؛ ادامه عملیات نظامی یا دستیابی به توافق دیپلماتیک که هزینه های سنگینی برای ریاض به همراه خواهد داشت.

این تحولات برنامه های محمد بن سلمان برای متنوع سازی اقتصاد عربستان را نیز تهدید می کند؛ برنامه هایی که پیش از این هم با توقف یا کندی پروژه ها، دستمزدهای راکد و سرمایه گذاری خارجی بسیار پایین تر از اهداف تعیین شده روبه رو بودند. صندوق بین المللی پول نیز اکنون به جای رشد اقتصادی، رکود در اقتصاد عربستان را پیش بینی می کند.

تلاش های عربستان برای تضمین حمایت دونالد ترامپ از طریق سرمایه گذاری های کلان و توافق های تجاری با خانواده او نیز نتوانسته است مانع تشدید بحران منطقه ای شود.