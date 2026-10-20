مدال برنز دوی ۱۰۰ متر به نام حاتمی ضرب شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مسابقات پارادوومیدانی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با برگزاری مسابقات دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۸ پیگیری شد.
در این رقابتها رضا حاتمی نماینده ایران در این کلاس با ثبت زمان ۱۱.۷۲ به مدال برنز بازیها دست پیدا کرد.
حاتمی در این فینال با چهار نفر رقابت میکرد که بعد از دونده تایلند و عراق سوم شد.
رضا حاتمی در فینال مسابقات دوی ۱۰۰ پارادوومیدانی توانست به مدال برنز دست پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مسابقات پارادوومیدانی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با برگزاری مسابقات دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۸ پیگیری شد.
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