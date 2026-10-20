به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر سه شنبه در آیین همایش روز اراک اظهار کرد: امیرکبیر از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران و الگویی ماندگار در اصلاح امور، مبارزه با مداخله بیگانگان و تلاش برای پیشرفت کشور است و معرفی چنین چهره‌هایی به نسل جوان، ضرورتی برای ترسیم مسیر آینده ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: ۲۸ مهرماه با هدف پاسداشت هویت تاریخی اراک و با توجه به جایگاه مفاخر استان و هم‌زمانی با فصل برداشت محصولات شاخص منطقه، به‌عنوان روز اراک انتخاب شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: مرکزی با وجود سهم کمتر از ۲ درصدی از جمعیت کشور، خاستگاه شمار قابل‌توجهی از مفاخر و مشاهیر ایران است و نباید صرفاً با صنعت و تولید شناخته شود.

وی ادامه داد: از مجموع چهار هزار و ۴۰۰ نفر از مفاخر و مشاهیر معاصر کشور، حدود یک‌هزار و ۱۰۰ نفر به استان مرکزی تعلق دارند که بیانگر جایگاه برجسته این استان در پرورش شخصیت‌های اثرگذار ایران است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: تأسیس دارالفنون، مبارزه با خرافات و تحجر و مقابله با تندروی و مداخله بیگانگان، از مهم‌ترین اقدامات این اصلاح‌گر برجسته در مسیر شکل‌گیری ایران نوین بود.

وی افزود: امیرکبیر با وجود فشارهای داخلی و خارجی، برای اصلاح و پیشرفت ایران تلاش کرد و به‌واسطه خدمات ماندگارش، در میان طیف‌های مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

زندیه وکیلی بیان کرد: امیرکبیر الگویی ماندگار از خودباوری، اصلاح‌گری و پیشرفت است که نشان داد با اراده و دانش می‌توان در فرصتی کوتاه، تحولات بزرگی در کشور ایجاد کرد.

وی گفت: منطقه تاریخی فراهان گستره‌ای فراتر از محدوده کنونی اراک را دربر می‌گیرد و ریشه بسیاری از خانواده‌های اراکی به روستاهای پیرامون این شهر بازمی‌گردد.

زندیه وکیلی تصریح کرد:همزمانی ۲۸ مهرماه با فصل برداشت انگور در مناطق مختلف استان و رسیدن انار ساوه، در کنار ملاحظات تاریخی، از عوامل انتخاب این روز بود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و کشاورزی مرکزی فراهم می‌کند.

«ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مرکزی

استاندار مرکزی با اشاره به اجرای برنامه «ایران جان؛ مرکزی ایران» گفت: این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و فراتر از آن فراهم کرده است و بیش از ۲۰۰ شبکه داخلی و خارجی رادیویی و تلویزیونی در پوشش برنامه‌های مرتبط با استان مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: پیش از این، بسیاری از مخاطبان شناخت محدودی از استان مرکزی داشتند و اراک را بیشتر با صنعت و آلودگی هوا می‌شناختند؛ در حالی که این استان علاوه بر جایگاه صنعتی و تولیدی، از مفاخر تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های فرهنگی و محصولات شاخص کشاورزی برخوردار است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های استان باید به‌صورت مستمر دنبال شود و برنامه‌هایی مانند «ایران جان» به بستری برای توسعه گردشگری، رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و شناساندن توانمندی‌های مرکزی تبدیل شود.

وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های معرفی استان از شبکه‌های صداوسیما پخش شد و ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف نیز با همکاری مدیران، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها به مخاطبان معرفی شد.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: ظرفیت‌های استان مرکزی فراتر از برنامه‌های اجراشده است و باید در مناسبت‌های آینده با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، ابعاد تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان گسترده‌تر معرفی شود.

ثبت دستاوردهای اقتصادی و صنعتی استان مرکزی

استاندار مرکزی با اشاره به برخی دستاوردهای اقتصادی استان گفت: استان مرکزی در حوزه انرژی خورشیدی اقدامات قابل‌توجهی انجام داده و طی حدود یک تا یک‌ونیم سال، نزدیک به یک‌هزار مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی به شبکه متصل شده است؛ اقدامی که با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ظرفیت‌های داخلی و پیگیری مدیران اجرایی محقق شده است.

وی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان نشان می‌دهد که با فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توان سرمایه‌گذاران می‌توان طرح‌های بزرگ را به نتیجه رساند و زمینه کاهش فشار بر شبکه برق و تأمین انرژی موردنیاز بخش‌های مختلف را فراهم کرد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی در برخی شاخص‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن و اجرای طرح‌های آسفالت راه‌ها جایگاه نخست کشور را به دست آورده است‌ که در حوزه آسفالت نیز یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن آسفالت توزیع شده و بر اساس آخرین ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها در سال گذشته، استانداری مرکزی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

افزایش ۴۱ درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال

استاندار مرکزی با اشاره به عملکرد صادراتی استان گفت: میزان صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته به حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال جاری، افزایش این رقم به دو میلیارد دلار بود.

زندیه‌وکیلی افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم و محدودیت‌های ناشی از جنگ، صادرات غیرنفتی استان در نیمه نخست سال جاری از نظر ارزش ۴۱ درصد افزایش یافته است که با تلاش فعالان بخش خصوصی، صنعتگران، تولیدکنندگان و مجموعه‌های اقتصادی استان حاصل شده است.

وی با تأکید بر جایگاه استان مرکزی در اقتصاد کشور تصریح کرد: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، تولیدی و صادراتی، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور و توسعه تجارت خارجی دارد و حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی باید همچنان در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

زندیه وکیلی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ و آسیب‌های واردشده به استان تاکید کرد: حدود ۳۰۰ واحد صنعتی و نزدیک به سه‌هزار و ۲۰ واحد مسکونی در جریان این شرایط آسیب دیدند و در چنین وضعیتی، حفظ ظرفیت‌های تولید، حمایت از مردم و بازسازی زیرساخت‌ها اهمیت دوچندان دارد.

وی گفت: مردم استان مرکزی شایسته بهترین خدمات هستند و مسئولان باید از فرصت‌های ملی و استانی برای تقویت زیرساخت‌ها، رفع مشکلات و تسریع روند توسعه استفاده کنند.

اجرای نمایش فاخر زندگی قائم‌مقام فراهانی در اراک

استاندار مرکزی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی روز اراک گفت: نمایش فاخر زندگی قائم‌مقام فراهانی با حمایت و برنامه‌ریزی بنیاد مفاخر و مشاهیر ایران و مشارکت هنرمندان برجسته کشور آماده اجرا شده است. این اثر پیش از این حدود ۲۰ روز در باغ نگارستان تهران روی صحنه رفت و اکنون برای سه شب در اراک اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای چنین آثاری می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با شخصیت‌های تاریخی و مفاخر ایران را فراهم کند و بخشی از هویت فرهنگی استان مرکزی را در قالب هنر به مخاطبان معرفی کند.

زندیه‌وکیلی تأکید کرد: بزرگداشت روز اراک و هفته استان مرکزی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که دستاوردهای فرهنگی و رسانه‌ای آن به برنامه‌هایی ماندگار برای توسعه استان تبدیل شود و معرفی مفاخر، تقویت گردشگری، حمایت از تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردم و بخش خصوصی با جدیت ادامه یابد.