به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی عصر سه شنبه در آیین همایش روز اراک اظهار کرد: صداقت، دانش، تقوا، علم‌آموزی و باور به توانمندی ایرانیان، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بود که امیرکبیر را به شخصیتی اثرگذار در تاریخ ایران تبدیل کرد و در مدت کوتاه مسئولیت خود، زمینه‌ساز تحولات مهم علمی، نظامی و امنیتی شد، اما پیش از گذشت هزار روز از صدارتش به شهادت رسید.

وی افزود: استان مرکزی در طول تاریخ، خاستگاه هزاران دانشمند، عالم، ادیب و شخصیت اثرگذار در عرصه‌های سیاست، مدیریت و پیشرفت بوده است و امیرکبیر یکی از برجسته‌ترین نمادهای این ظرفیت تاریخی به شمار می‌رود.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم تصریح کرد: مردم شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و مسئولان وظیفه دارند با اتخاذ شیوه‌های کارآمد مدیریتی، برای رفع مشکلات جامعه به‌ویژه در حوزه گرانی، تنگناهای اقتصادی و معیشت خانوارها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه شرایط دشوار اقتصادی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مطالبات مردم باشد ادامه داد: کشور با وجود فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و بخش مهمی از مسیر پیشرفت به اراده، عزم و نحوه مدیریت منابع و امکانات بازمی‌گردد.

ابراهیمی تاکید کرد: وحدت، اقتدار و حضور مردم از سرمایه‌های مهم کشور است و همان‌گونه که امیرکبیر در دوره کوتاه مسئولیت خود تحولات بزرگی رقم زد، امروز نیز ظرفیت و اراده لازم برای پیشرفت در جامعه ایران وجود دارد.

ضرورت تقویت جایگاه استان مرکزی در برنامه هفتم پیشرفت

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت‌های استان مرکزی در سیاست‌گذاری‌های ملی بیان کرد: با وجود نقش‌آفرینی تاریخی و اقتصادی این استان، جایگاه اراک و استان مرکزی متناسب با ظرفیت‌ها و اثرگذاری آن‌ها در منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی به‌طور کامل محقق نشده است.

ابراهیمی از استاندار و مدیران اجرایی استان خواست با برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد میزهای حل چالش، مسائل و ظرفیت‌های استان را در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت پیگیری کنند و افزود: لازم است برنامه‌ریزی‌ها به اقداماتی منجر شود که آثار بلندمدت آن در بهبود معیشت مردم، تأمین مسکن و ارتقای شرایط زندگی شهروندان نمایان باشد.

وی تصریح کرد: تلاش‌های انجام‌شده قابل تقدیر است، اما با توجه به توانمندی‌های کشور و مشارکت مردم، همچنان باید برای تحقق مطالبات و بهبود شرایط زندگی جامعه اقدامات مؤثرتری انجام شود.

درآمدهای ارزی شش‌ماهه به سطح پیش‌بینی‌شده برای کل سال رسیده است

وی با اشاره به ظرفیت‌های مالی کشور و ضرورت مدیریت منابع و مصارف گفت: درآمدهای ارزی در شش‌ماهه نخست سال به میزان پیش‌بینی‌شده برای کل سال محقق شده است و درآمدهای مالیاتی نیز با وجود مشکلات کسب‌وکارها، روند افزایشی داشته است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی افزود: درآمدهای مالیاتی با افزایش ۵۶ درصدی همراه بوده است و این شرایط، ضرورت مدیریت دقیق منابع و مصارف و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند.

ابراهیمی تاکید کرد: امید می رود بزرگداشت روز اراک به آغاز مرحله‌ای تازه از برنامه‌ریزی و اقدامات توسعه‌ای برای شهر اراک و استان مرکزی تبدیل شود و این منطقه با اتکا به پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های انسانی و توانمندی‌های اقتصادی خود، بار دیگر در مسیر پیشرفت و اثرگذاری ملی بدرخشد.