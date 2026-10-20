زندیه وکیلی: هزاوه بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر سه شنبه در سیزدهمین جشنواره انگور روستای هزاوه اظهار کرد: هزاوه از روستاهای تأثیرگذار در تاریخ ایران است که شخصیت‌های بزرگی را به کشور معرفی کرده و ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی قابل توجهی دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه رهبر شهید افزود: در سال ۱۳۷۹ و در همین مکان، در محضر ایشان حضور داشتیم و درباره پیشینه تاریخی و پیوندهای خانوادگی سادات منطقه با استان مرکزی مطالبی مطرح شد که نشان‌دهنده عمق ریشه‌های تاریخی این خطه است.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش خانواده‌های اصیل و سادات در شکل‌گیری بافت تاریخی اراک بیان کرد: بخشی از ساختار اجتماعی و تاریخی اراک قدیم با حضور خانواده‌هایی شکل گرفته است که ریشه در روستاهای پیرامونی، از جمله هزاوه، دارند و این پیوندها بخشی از هویت تاریخی شهر اراک را تشکیل می‌دهد.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه استان مرکزی در تربیت شخصیت‌های سیاسی، علمی و تاریخی کشور سهمی برجسته داشته است گفت: با وجود سهم حدود دو درصدی استان از جمعیت و وسعت کشور، شمار قابل توجهی از چهره‌های اثرگذار علمی و سیاسی ایران از این منطقه برخاسته‌اند و ۱۷ نخست‌وزیر و صدراعظم نیز از جمله ظرفیت‌های تاریخی استان در عرصه مدیریت کشور به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: شخصیت‌هایی همچون قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر در دوره‌های مختلف برای اصلاح امور کشور، مقابله با نفوذ بیگانگان و تقویت استقلال ایران تلاش کردند و نقش مهمی در حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور داشتند. امروز نیز پاسداشت میراث این بزرگان باید با تلاش برای پیشرفت، اصلاح امور و خدمت صادقانه به مردم همراه باشد.

استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: امیرکبیر در دوره کوتاه مسئولیت خود منشأ اقدامات ماندگاری شد که آثار آن همچنان در کشور قابل مشاهده است. تأسیس دارالفنون، تلاش برای توسعه دانش و صنعت و مقابله با برخی انحرافات و ساختارهای ناکارآمد از جمله اقدامات برجسته او بود؛ شخصیتی که خاستگاه خانوادگی و تاریخی‌اش با روستای هزاوه پیوند دارد.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه شخصیت‌های بزرگ استان مرکزی همواره نگاه ملی داشته‌اند افزود: مردم این استان خود را محدود به مرزهای جغرافیایی منطقه نمی‌دانند و تمام ایران را وطن خود می‌شمارند. فداکاری مدافعان کشور در مرزها و مناطق مختلف، از جمله چالدران، هرات و قفقاز، نشان‌دهنده همین روحیه وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری تاریخی است.

وی با اشاره به شهادت سردار شهید پاکپور و پیوند عاطفی او با زادگاهش گفت: علاقه به زادگاه و در عین حال احساس مسئولیت در قبال تمامیت ایران، از ویژگی‌های ارزشمند مردم این سرزمین است؛ مردمی که در هر نقطه‌ای از کشور برای دفاع از میهن و حفظ امنیت و استقلال آن آماده فداکاری هستند.

استاندار مرکزی با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در هفته استان مرکزی و روز اراک تاکید کرد: در روزهای اخیر، رویدادهای متعددی برای معرفی ظرفیت‌های استان برگزار شده و حضور این استان در شبکه‌های سراسری صداوسیما و سایر رسانه‌ها فرصت مناسبی فراهم کرده است تا مردم ایران با ابعاد کمتر شناخته‌شده توانمندی‌های مرکزی آشنا شوند.

زندیه‌وکیلی افزود: بازتاب این برنامه‌ها نشان داده است که بسیاری از مردم کشور شناخت کاملی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان مرکزی ندارند؛ در حالی که این استان در کنار جایگاه صنعتی خود، از پیشینه‌ای غنی در حوزه علم، سیاست، فرهنگ و تولید برخوردار است.

وی سیزدهمین جشنواره انگور هزاوه را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این روستا دانست و گفت: هزاوه تنها به یک محصول یا جاذبه محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از محله‌های تاریخی، آداب‌ورسوم، فرهنگ بومی، سوغات و ظرفیت‌های اقتصادی را در خود جای داده است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد محلی باشد.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای فرهنگی برای رونق مناطق روستایی گفت: برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره انگور، علاوه بر معرفی محصولات بومی و سنت‌های محلی، می‌تواند زمینه حضور گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش شناخت عمومی از جاذبه‌های استان را فراهم کند.

وی افزود: امید است با برنامه‌ریزی هدفمند، معرفی بهتر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری هزاوه و دیگر مناطق مستعد استان مرکزی بیش از گذشته فراهم شود.