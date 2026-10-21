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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

کشف بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز در پارک ملی ارسباران

کشف بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز در پارک ملی ارسباران

تبریز- رئیس پارک ملی ارسباران از کشف و ضبط بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز و چندین دستگاه تجهیزات حفاری در این منطقه طی دو هفته اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شیرچنگ صبح چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت پارک ملی ارسباران در جریان پایش و کنترل مناطق تحت مدیریت این پارک، بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز و چندین دستگاه تجهیزات حفاری از جمله موتور برق و دژبر را کشف و ضبط کردند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ذخایر زیست‌محیطی افزود: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت پارک ملی ارسباران با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از منابع طبیعی ادامه دارد.

رئیس پارک ملی ارسباران تأکید کرد: با هرگونه فعالیت غیرمجاز که به تخریب عرصه‌های طبیعی و برهم خوردن تعادل اکولوژیک منجر شود، طبق قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6984925

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