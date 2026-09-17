کشف ۲۵۴ کیلوگرم سنگ معدنی طلا در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود سنگ معدنی طلا در منزلی در شهرستان مرند، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرارگرفت.

وی افزود : ماموران کلانتری۱۲ امام با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی محل مورد نظر را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

سرهنگ علی اسدیان بیان داشت : ماموران در بازرسی از محل، سنگ معدنی طلا به مقدار ۲۵۴ کیلوگرم را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار داشت : برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشداز شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.