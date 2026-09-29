به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه‌شنبه در دیدار با رضا نوریان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا، با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در حوزه مناسبات بین‌المللی اظهار کرد: پیشنهاد دیپلماسی منطقه‌ای از ابتکارات آذربایجان شرقی بود که در نهایت به تفویض اختیار توسط رئیس‌جمهور به استانداران مرزی منجر شد.

وی با اشاره به عملکرد استان در تأمین اقلام اساسی در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت آذربایجان شرقی در این دوره، استان نه‌تنها با کمبود مواجه نشد، بلکه توانست به استان‌های همجوار نیز کمک کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه تجاری تبریز گفت: اتاق بازرگانی تبریز با ۱۶۷ سال قدمت، قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی ایران است و تجار تربیت‌شده در این منطقه از ارتباطات دیرینه و تاریخی برخوردارند.

سرمست ادامه داد: آذربایجان شرقی در طول تاریخ دروازه ارتباطی ایران با اروپا و اوراسیا بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت بازبینی مناسبات خارجی کشور، آفریقا را دارای ظرفیت‌هایی دانست که بخشی از آنها همچنان ناشناخته است و گفت: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند قابلیت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.

استاندار آذربایجان شرقی حضور بخش خصوصی در مناسبات بین‌المللی را موجب ماندگاری روابط دانست و افزود: اجرای پروژه‌های مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک و گره خوردن منافع بخش خصوصی از جمله راهکارهای توسعه ارتباطات تجاری است.

سرمست همچنین بر حمایت جدی از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: آذربایجان شرقی استانی صنعتی است و در حوزه‌هایی از جمله خدمات فنی و مهندسی و کشت فراسرزمینی، با توجه به تجربیات و الگوهای کشت موجود، ظرفیت فعالیت و همکاری دارد.

وی افزود: سیاست مدیریت استان بر ارتقای فناوری و تنوع محصولات استوار است و ظرفیت‌های غنی معدنی نیز می‌تواند زمینه دیگری برای همکاری‌های مشترک باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: ارس به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد، گمرکات استان فعال هستند و بخش‌های کشاورزی، چرم، خشکبار و سایر حوزه‌ها نیز ظرفیت‌های متنوعی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی دارند.

سرمست تصریح کرد: اساس ارتباطات در کنار روابط فرهنگی باید ارتباطات اقتصادی باشد و در حوزه تجارت و اقتصاد نیز باید اقدامات زیربنایی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: آذربایجان شرقی در طول جنگ تحمیلی سوم جزو استان‌هایی بود که مورد بیشترین حملات قرار گرفت، اما سیاست مدیریت استان این بود که شوک جنگ به جامعه منتقل نشود و پویایی و نشاط اجتماعی حفظ شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: ارتباطات سیاسی و فرهنگی باید پشتوانه اقتصادی داشته باشد تا بتواند پایدار بماند.