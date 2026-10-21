فلزیاب ۱۰ میلیارد ریالی در فریدن کشف شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان فریدن هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک شدند و پس از توقف آن، خودرو را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان بازرسی، یک دستگاه فلزیاب قاچاق در خودرو کشف شد که ارزش آن بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با اشاره به پیگیری قضایی این پرونده گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و متهم برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

افشاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.