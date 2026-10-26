به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی در گفتگوی تلویزیونی پس از پایان نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، گفت: این همکاری‌های منطقه‌ای باید از مدت‌ها قبل شروع می‌شد و سفر مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان نشان داد تهدیدات آمریکایی‌ها تاثیر زیادی بر کشورهای دنیا ندارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مقاومت ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح در جریان جنگ تحمیلی سوم، تاکید کرد: فضای جدید و مثبتی در منطقه و در گفت‌وگو با مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان شکل گرفته و نتایج مقاومت ملت ایران روز به روز محسوس‌تر می‌شود.

سرلشکر محسن رضایی در ادامه به نتایج این نشست اشاره داشت و گفت: مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان معقتد بودند راه حل مشکلات منطقه در همراهی هر چهار کشور با یکدیگر است؛ به این نتیجه رسیدیم که امنیت در غرب آسیا باید درون زا باشد، از هرگونه مداخله خارجی باید جلوگیری شود و تاکید شد رژیم صهیونی باید از جنوب لبنان از جنوب سوریه از غزه و کرانه غربی رود اردن عقب نشینی کند و دست از تجاوز بردارد.