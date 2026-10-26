سومین مدال طلای کشتی فرنگی بر گردن دانیال سهرابی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سومین روز با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی در مرحله فینال به مصاف وانکزا از مجارستان رفت. در این مسابقه سهرابی با نتیجه ۴ بر صفر موفق به شکست حریف خود مجارستانی خود شد و به مدال خوش رنگ طلا رسید.

سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد. سهرابی مرحله نیمه نهایی مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد.

پیش از این فردین هدایتی سنگین وزن کشتی فرنگی در ۴۲ ثانیه با شکست حریف خود به مدال طلا رسید. روز گذشته هم غلامرضا فرخی به مدال طلا رسید و پیام احمدی و علی احمدی وفا به مدال نقره رسیدند و علی اسکو به مدال برنز رسید.