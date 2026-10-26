تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان جهان شد؛ جشن قهرمانی با چند مدال دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک روز مانده به پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، ایران توانست روی سکوی اول تیمی قرار بگیرد. تیم ملی کشورمان شب گذشته ۴ مدال گرفت و با ۸۰ امتیاز در جایگاه اول قرار گرفت.

با احتساب ۳ مدال امروز و رقابت ۲ ملی‌پوش کشتی فرنگی در فینال، تیم ایران به قهرمانی زودهنگام رسید. روز گذشته غلامرضا فرخی به مدال طلا رسید، پیام احمدی و علی احمدی‌وفا به مدال نقره دست یافتند و علی اسکو برنز گرفت.



امروز دانیال سهرابی و فردین هدایتی برای طلا و محمدهادی ساروی برای برنز رقابت می‌کنند. فردا نیز در روز پایانی سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی برای طلا تلاش می‌کنند.