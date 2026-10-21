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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۷

اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در موج ۲۳۵ مقاومت ملی

اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در موج ۲۳۵ مقاومت ملی

ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی در موج ۲۳۵ در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6985933

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