https://mehrnews.com/x3dpC5 ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۷ کد مطلب 6985933 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۷ اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در موج ۲۳۵ مقاومت ملی ارومیه - مردم ولایی سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی در موج ۲۳۵ در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6985933 کپی شد مطالب مرتبط عبیسی: دشمنان ایران امروز گرفتار آشوب های داخلی خود شدهاند وحدت مردم کردستان در ۲۳۵ شب اجتماع سنندج به روایت حاضران ۲۳۵ شب میدانداری کردستانی ها در حمایت از وطن اجتماع مردم غیور دیار پانزده خرداد شهرستان قرچک برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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