به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده پیش از ظهر امروز در نشست معاونان طبیعی و تنوع زیستی محیط‌زیست سراسر کشور که در اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه وسعت مناطق چهارگانه این استان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار می‌رسد و ۶۳۰ هزار هکتار عرصه شکار ممنوع و یک تالاب بین‌المللی دارد، اظهار داشت: برای حفاظت و پایش این مناطق ۱۶۰ نفر محیط بان در اصفهان داریم.

وی ادامه داد: به ازای هر ۱۳ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت یک محیط بان بیشتر نداریم و به ازای هر ۷۰ هزار هکتار مناطق چهارگانه اصفهان فقط یک خودرو داریم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به سفر رئیس امور استخدامی کشور به استان، گفت: فردا مسائل موجود و موضوع تبدیل وضعیت نیروهای محیط‌زیست را با ایشان مطرح خواهیم کرد.

لاهیجان زاده با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد ردیف‌های پستی محیط زیست کشور بلاتصدی است، گفت: مجوز استخدامی که به این سازمان داده می‌شود ۳۰۰ نفر در سال برای سراسر کشور است که با احتساب بازنشستگان که حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ نفر در سال است تا ۳۵ سال دیگر ردیف‌های پستی تکمیل می‌شود.‌

وی با بیان اینکه ۲ هزار گونه گیاهی و ۴۴۸ گونه مهره‌دار در استان اصفهان شناسایی شده، به تنوع گونه‌ای گربه سانان در این استان اشاره کرد و گفت: تالاب گاوخونی یکی از اکوسیستم‌های مهم استان اصفهان است که تا چند سال پیش در همین فصل چندین هزار پرنده را در پهنه آن سرشماری می‌کردیم اما امروز هم رودخانه زاینده‌رود و هم تنوع گونه‌ای پرندگان را از دست دادیم‌.‌

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با نشان دادن تصاویری از تالاب بین المللی گاوخونی که در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۴۰۱ گرفته شده، خاطرنشان کرد: مقایسه این تصاویر دربازه زمانی ۳۰ ساله بیانگر توسعه ناپایداری است که نه تنها در استان اصفهان که در سایر نقاط کشور نیز شاهد از دست دادن تالاب‌ها و رودخانه‌ها هستیم و اکنون فرونشست و از بین رفتن منابع آب زیرزمینی به آن اضافه شده است.

لاهیجان زاده، تخریب زیستگاه‌ها، چرای بی رویه دام و گسترش غیر اصولی معادن و توسعه شهری داخل زیستگاه‌های طبیعی را از جمله مشکلات اساسی محیط‌زیست کشور دانست و افزود: در استان اصفهان ۲۳۴ کیلومتر جاده آسفالت در داخل مناطق حفاظت شده و ۳۶۳ کیلومتر در حاشیه مناطق وجود دارد.

وی تغییر اقلیم را تهدیدی برای مناطق چهارگانه دانست و خاطرنشان کرد: از بلایی که تغییر اقلیم بر سر مناطق چهارگانه می‌آورد و از این موضوع که مناطق را به محدوده‌های بیابانی تبدیل می‌کند، مغفولیم در حالی که براساس آماری که ستاد ملی گرد و غبار سازمان بدست آورده یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از تالاب‌ها و ۲ تا سه میلیون هکتار از مناطق چهارگانه کشور تبدیل به کانون گرد غبار شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ورود گونه‌های غیر بومی به مناطق و شیوع برخی بیماری‌های بین حیات وحش را از دیگر مشکلات محیط‌یست طبیعی کشور برشمرد و گفت: حل مسائل ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی‌ها نیازمند اعتبارات ویژه است.

لاهیجان زاده، چرای دام در مناطق چهارگانه را معضلی برای سراسر کشور دانست و گفت: چرای دام تخریب وحشتناکی در پوشش گیاهی بدنبال دارد.

وی همچنین به ایجاد مرکز قرنطینه حیات وحش در پارک ملی کلاه قاضی اشاره کرد و گفت: تاکنون مرکزی تخصصی برای قرنطینه و بازپروری حیات وحش وجود نداشته و تکمیل ساختمان مرکز بازپروری کلاه قاضی نیازمند اعتبارات است تا بخش بزرگی از معضل نبود مرکزی برای بازپروری حیات وحش در کشور برطرف شود.

لاهیجان زاده خاطرنشان کرد: لازم است طرح‌های هادی روستایی بصورت اساسی تعیین تکلیف و موضوع روستاهایی که داخل مناطق چهارگانه قرار گرفتند، در شورای عالی محیط زیست حل شود زیرا برای مثال روستایی که صدها سال قدمت دارد با ارتقا مناطق چهارگانه در داخل منطقه قرار گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بر لزوم تعیین تکلیف قرق‌های اختصاصی و جلوگیری از فعالیت معادن در مناطق تاکید کرد و گفت: موضوع تکثیر گونه‌های در حال انقراض بسیار مهم است در حالی که هنوز برنامه عملیاتی برای تکثیر نداریم.