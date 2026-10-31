مریم کرمانی شامگاه شنبه در حاشیه مراسم گشایش نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تصویر و تندیس» در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت روز ملی محیط‌بان و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی محیط‌بانان استان اظهار کرد: آموزش و اطلاع‌رسانی در تمامی مباحث محیط‌زیستی، از جمله حفاظت از طبیعت و حیات وحش، نقش بسیار مهمی دارد.

وی افزود: وقتی شهروندان از چنین نمایشگاه‌هایی بازدید می‌کنند و با پتانسیل‌های حیات وحش و زیستگاه‌های استان آشنا می‌شوند، خودشان تمایل پیدا می‌کنند در حفاظت مشارکت کنند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: محیط‌بانان نیز برنامه‌های آموزشی در مدارس روستاهای اطراف مناطق اجرا می‌کنند و مجموع این اقدامات شامل نمایشگاه، مسابقه و اطلاع‌رسانی، نقش پیشگیرانه دارد.

کرمانی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی محیط‌بانان پیشگیری از شکار است و آن‌ها شب تا صبح در منطقه حضور دارند؛ وقتی زیبایی حیات وحش در نمایشگاه دیده شود، حتی ممکن است در خانواده‌هایی که سابقه شکار دارند، گفت‌وگو و ممانعت از ادامه این رفتار شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه کمبود محیط‌بان و خودرو از چالش‌های جدی است، تصریح کرد: استان اصفهان با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار وسعت و ۲۴ منطقه تحت مدیریت، گستره بزرگی دارد اما این مشکلات فقط مختص اصفهان نیست و در سراسر کشور وجود دارد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأکید کرد: با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان بخشی از کمبود نیرو و تجهیزات را جبران کرد.

کرمانی افزود: نصب دوربین‌های عادی و دید در شب، تجهیز محیط‌بانان به دوربین دید در شب، به‌کارگیری پهپاد، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص تردد و حتی ارسال پیامک هشدار به خودروهای ورودی به مناطق حفاظت‌شده از جمله تدابیر پیش‌بینی‌شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند تأمین اعتبار است تا بتوان تجهیزات لازم را فراهم و خلأهای حفاظتی را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تصویر و تندیس» به مناسبت گرامیداشت روز ملی محیط‌بان، نهم تا دوازدهم آبان ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در کتابخانه مرکزی اصفهان در خیابان باغ گلدسته میزبان علاقه‌مندان است.

در این نمایشگاه که با همکاری شهرداری اصفهان در حال برگزاری است، آثار حسن مقیمی طبیعت پژوه و عکاس حیات وحش و پرویز جباری تندیس‌گر حیات‌وحش به نمایش درآمده است.