به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد: خانواده دیپلمات‌های آمریکایی از سراسر خاورمیانه به‌جز عمان و اسرائیل در حال تخلیه هستند؛ اقدامی که به گفته دو دیپلمات منطقه‌ای، فراتر از توصیه‌های امنیتی معمول است.

شب گذشته سه مقام آمریکایی اعلام کردند: وزارت امور خارجه این کشور در حال آماده‌سازی دستور خروج شماری از کارکنان و اعضای خانواده‌های آنان از سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس است؛ اقدامی که به گفته دو مقام به دنبال احتمال ازسرگیری درگیری‌ها به‌ویژه با ارتش یمن صورت می‌گیرد.

سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه با انتشار هشدار امنیتی درباره احتمال حملات بیشتر ارتش یمن به عربستان سعودی هشدار داد.

این هشدار پس از حملات به عربستان از جمله حمله به فرودگاه ریاض صادر شده است.

دو مقام آمریکایی همچنین گفتند که دستور خروج احتمالی می‌تواند شامل تخلیه تمامی کارکنان و اعضای خانواده‌های آنان از نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در عربستان سعودی باشد.